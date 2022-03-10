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學大陸口音假冒公安騙錢 見警上門趕拔記憶卡關機滅證

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

彭姓男子為首詐騙集團模仿大陸口音假冒公安，致電大陸人以涉及刑案要求匯款監管，刑事局在台中市搜索機房逮捕彭等10人，犯嫌趕忙拔除電腦開機記憶卡滅證，警方仍攔獲部分資料，發現疑有4百人受騙，尚在清查財損。

警詢後依詐欺、組織犯罪防制條例罪嫌移送，檢方聲押彭等3人獲准，有2人是通緝犯被解送歸案，其餘3至5萬元交保。

警方調查，詐團「第一線」成員假冒大陸工信部致電，謊稱被害人手機門號遭盜用，涉嫌賣假藥，轉接電話到假冒公安局報案中心的「第二線」同夥，指被害人身分被盜用，要求提供金融帳戶資料，接著轉到「第三線」人員，假冒檢察官以監管帳戶指示匯款。

28歲彭男負責「第一線」機房，為迅速滅證，將外接記憶卡插入10台筆記型電腦開機，犯嫌見警察上門紛紛拔除關機，便無法再開機，半小時後遠端遙控刪除雲端資料，不過其中1台電腦來不及拔除，仍被警方掌握。

幹員從該電腦連上雲端下載部分資料，發現412名被害人個資，其中32人有明確身分，還有用大陸口音唸教戰手冊的錄音檔，供機房成員學習。

刑事局電信偵查大隊第二隊去年初接獲情資，鎖定詐團在新竹市一處透天厝設機房，4月搜索發現已搬離，監控追出移至台中一處住宅大樓，今年1月12日搜索逮捕彭等10人，查扣電腦設備。

起初彭等人稱是在教育訓練博弈客服人員，後來部分坦承行騙。刑事局已透過兩岸共同打擊犯罪機制，請求公安協查被害人。

彭姓男子為首詐騙集團假冒大陸公安致電大陸人，見警察上門，拔除外接記憶卡讓電腦無法開機。記者李奕昕／攝影
彭姓男子為首詐騙集團假冒大陸公安致電大陸人，見警察上門，拔除外接記憶卡讓電腦無法開機。記者李奕昕／攝影
彭姓男子為首詐騙集團假冒大陸公安致電大陸人，以涉及刑案要求匯款監管，刑事局在台中市搜索機房逮捕彭等10人。記者李奕昕／攝影
彭姓男子為首詐騙集團假冒大陸公安致電大陸人，以涉及刑案要求匯款監管，刑事局在台中市搜索機房逮捕彭等10人。記者李奕昕／攝影
彭姓男子為首詐騙集團假冒大陸公安致電大陸人，以涉及刑案要求匯款監管，刑事局在台中市搜索機房逮捕彭等10人。記者李奕昕／翻攝
彭姓男子為首詐騙集團假冒大陸公安致電大陸人，以涉及刑案要求匯款監管，刑事局在台中市搜索機房逮捕彭等10人。記者李奕昕／翻攝
彭姓男子為首詐騙集團假冒大陸公安致電大陸人，以涉及刑案要求匯款監管，刑事局在台中市搜索機房逮捕彭等10人。記者李奕昕／翻攝
彭姓男子為首詐騙集團假冒大陸公安致電大陸人，以涉及刑案要求匯款監管，刑事局在台中市搜索機房逮捕彭等10人。記者李奕昕／翻攝
彭姓男子為首詐騙集團假冒大陸公安致電大陸人，見警察上門，拔除外接記憶卡讓電腦無法開機。記者李奕昕／翻攝
彭姓男子為首詐騙集團假冒大陸公安致電大陸人，見警察上門，拔除外接記憶卡讓電腦無法開機。記者李奕昕／翻攝
彭姓男子為首詐騙集團假冒大陸公安致電大陸人，以涉及刑案要求匯款監管，刑事局在台中市搜索機房逮捕彭等10人。記者李奕昕／攝影
彭姓男子為首詐騙集團假冒大陸公安致電大陸人，以涉及刑案要求匯款監管，刑事局在台中市搜索機房逮捕彭等10人。記者李奕昕／攝影

公安 詐騙集團

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