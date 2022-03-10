網路販毒搭大眾運輸工具躲查緝 毒販仍落網
台中市葉姓男子涉嫌透過網路販賣毒品，習慣搭乘大眾運輸工具躲避警方查緝，台中警方經密集往返北部累積里程達數千後，去年底埋伏逮捕葉男到案，並查扣相關證物，被檢方依毒品罪嫌起訴。
台中市警察局刑警大隊今天發布新聞表示，警方接獲情資，45歲葉姓男子長期在台中市及北部縣市販毒，經警方跟監蒐證後，發現葉男販毒事證明確，立即報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。
警方查緝期間，葉男因毒品及竊盜案遭發布通緝，他四處藏匿常居無定所，因配合的毒友遍布中部以北各縣市，輪流提供他居住躲藏販毒。
葉男因擔心遭警方查獲，出入時極為謹慎，只透過手機通訊軟體與買家談妥毒品價格，強調「秒速完成交易」即約定買家至藏匿處完成交易。
葉男習慣搭乘及轉乘大眾運輸工具，密集往返台中、苗栗、桃園及台北等地區，跨縣市從事毒品交易，以躲避警方查緝。
員警多次前往北部各處查緝葉男，累積里程達數千公里，經持續追緝後，於去年底趁葉男搭乘客運下車之際，埋伏將葉男逮捕到案，當場查扣一級毒品海洛因、注射針筒、藥鏟及行動電話等證物。
全案經警方將葉男移送台中地檢署檢察官偵辦後，日前被檢方依違反毒品危害防制條例罪嫌起訴。
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