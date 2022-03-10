扯！桃園男毒駕上路 連掃3輛警車再撞破交通分隊大門

桃園黃姓男子施用安非他命開車上路，凌晨恍惚不偏不倚連撞3輛警車，再衝向中壢分局交通分隊大門直接撞破，車頭一度卡在裡面場面駭人，警方一度以為遭惡意攻擊，荷槍實彈逮捕黃，他才頻頻致歉，經驗尿成毒品陽性反應發現他毒駕，法院依公共危險罪判他有期徒刑2月，可上訴。

檢警調查，黃男（30歲）去年3月17日吸食安非他命後仍開車上路，凌晨1點多行經中壢區因毒品影響導致操控力不佳，先是一連撞了3輛中壢分局交通分隊的巡邏車，又失控朝交通分隊大門直衝，整輛車還爬上台階撞進玻璃自動門。

當時值班員警聽見「砰！」一聲巨響，回頭驚覺大門遭1輛銀色小客車撞了進來，起初嚇到以為有人蓄意挑釁衝撞，多人荷槍實彈將黃男團團圍住逮捕，未料黃下車後卻是頻頻道歉，表示因為自己身體不舒服才不小心撞車，並非刻意衝撞警局。

警方初步對黃男施以酒測數值為0，再經檢察官核發鑑定許可對他採尿送驗，結果呈現安非他命陽性反應，研判他毒駕才肇事，而遭撞的3輛警車多處毀損，交通分隊大門玻璃也都碎裂不堪使用。

法院審酌，黃男施用毒品導致不能安全駕駛，仍心存僥倖貿然開車上路，置往來用路者生命、身體及財產安全於危殆，更是撞擊交通分隊大門、巡邏車，更可顯示他用毒後駕控能力確實降低。