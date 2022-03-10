基隆警逮車輛觸媒轉換器大盜 2嫌收押

基隆市近期發生數起車輛「觸媒轉換器」竊盜案件，警方研判為同一人馬所為，昨天循線逮捕主嫌許姓男子和共犯楊姓男子送辦，法院裁定2人收押。

警方今天表示，基隆市警察局第4分局日前接獲多名貨車司機報案，車輛的「觸媒轉換器」遭竊嫌以電動切割機及鐵管切割器為犯罪工具切割下來偷走，車主損失新台幣數千元至萬元不等。

警方分析後發現，由於犯案手法相同，研判為同一組人馬所為，第4警分局立即組成專案小組查緝，經調閱遭竊車輛軌跡，鎖定34歲許姓男子涉有重嫌，隨即報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦。

經專案小組持續追查，發現許嫌窩藏在桃園市龜山區一間汽車旅館，昨天上午11時許發動搜索，拘提許嫌到案，並起獲剛偷到的3個觸媒轉換器、汽車車牌及切割機等犯案工具，隨後循線在新北市萬里區楊嫌住處逮捕34歲楊嫌。

2名犯嫌在警方提示證據後，坦承犯下基隆市其中5起竊案，警方詢後依加重竊盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦，法院認定2人有再犯之虞，且時常居無定所裁定收押。

警方表示，時逢國際非常時期，車輛觸媒轉換器因內含鉑、鈀及銠等貴金屬，成為竊嫌下手主要目標，呼籲車主加強防盜措施，警方也會持續加強巡守停放的貨車，以杜絕竊嫌覬覦。