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影／辯白色粉末是護肝藥 驗出毒品反應...改口稱撿到的

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北保大日前在三重區攔查開賓士汽車的郭姓男子，在隨身包包內搜出裝有白色粉末夾鏈袋，他先辯稱是護肝藥粉，還自信滿滿說，可以當場吃給員警，員警當場以毒品試劑檢驗呈現陽性反應，他立馬改口說是「撿到的」，警方將人帶回偵辦，又在其包包內搜出5顆子顆，警詢後依毒品及槍砲罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北保大第二中隊員警本月7日下午5時許，在三重區巡邏見一輛白色賓士車違規停車，上前盤查，車主郭姓男子（41歲）相當配合員警查證，警方查問過程中，眼尖發現郭男有意無意的一直盯看著手上的黑色包包，員警故意攀談降低其戒心，再問到包包裡是不是有放什麼東西時，郭男也很阿莎力把黑色包包拉鍊打開給員警看。

員警在包包中看到裝有白色粉末疑似毒品的夾鏈袋，重7.77公克，追問「這是什麼東西」，郭男先稱是護肝藥，並要員警當場驗就會知道，還大言不慚的說，「就是顧肝ㄟ！不然我吃給你看！」

當到看到員警手上的毒品試劑呈現安非他命陽性反應後，又改口說是「撿到的。」員警將郭男帶返隊進行搜身時，又在其包包內發現還藏有5顆子彈。警詢後8日依違反毒品及槍砲罪嫌送辦，新北地檢署檢察官訊後請回，警方表示，後續將再追查溯源追查毒品及子彈來源。

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新北保大日前在三重攔查賓士汽車駕駛郭男搜出裝有白色粉末夾鏈袋，員警以毒品試劑檢驗呈現陽性反應，還起獲5顆子彈。記者王長鼎／翻攝
新北保大日前在三重攔查賓士汽車駕駛郭男搜出裝有白色粉末夾鏈袋，員警以毒品試劑檢驗呈現陽性反應，還起獲5顆子彈。記者王長鼎／翻攝
新北保大日前在三重攔查賓士汽車駕駛郭男搜出裝有白色粉末夾鏈袋，先辯稱是護肝藥粉，還說可以當場吃給員警，見毒品試劑檢驗呈現陽性反應，他立馬改口說是撿到的。記者王長鼎／翻攝
新北保大日前在三重攔查賓士汽車駕駛郭男搜出裝有白色粉末夾鏈袋，先辯稱是護肝藥粉，還說可以當場吃給員警，見毒品試劑檢驗呈現陽性反應，他立馬改口說是撿到的。記者王長鼎／翻攝
新北保大日前在三重攔查賓士汽車駕駛郭男搜出裝有白色粉末夾鏈袋，先辯稱是護肝藥粉，還說可以當場吃給員警，見毒品試劑檢驗呈現陽性反應，他立馬改口說是撿到的。記者王長鼎／翻攝
新北保大日前在三重攔查賓士汽車駕駛郭男搜出裝有白色粉末夾鏈袋，先辯稱是護肝藥粉，還說可以當場吃給員警，見毒品試劑檢驗呈現陽性反應，他立馬改口說是撿到的。記者王長鼎／翻攝
新北保大日前在三重攔查賓士汽車駕駛郭男搜出裝有白色粉末夾鏈袋，先辯稱是護肝藥粉，還說可以當場吃給員警，見毒品試劑檢驗呈現陽性反應，他立馬改口說是撿到的。記者王長鼎／翻攝
新北保大日前在三重攔查賓士汽車駕駛郭男搜出裝有白色粉末夾鏈袋，先辯稱是護肝藥粉，還說可以當場吃給員警，見毒品試劑檢驗呈現陽性反應，他立馬改口說是撿到的。記者王長鼎／翻攝
新北保大日前在三重攔查賓士汽車駕駛郭男搜出裝有白色粉末夾鏈袋，員警以毒品試劑檢驗呈現陽性反應，還起獲5顆子彈。記者王長鼎／翻攝
新北保大日前在三重攔查賓士汽車駕駛郭男搜出裝有白色粉末夾鏈袋，員警以毒品試劑檢驗呈現陽性反應，還起獲5顆子彈。記者王長鼎／翻攝

毒品 新北 戒毒

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