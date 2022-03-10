影／辯白色粉末是護肝藥 驗出毒品反應...改口稱撿到的

新北保大日前在三重區攔查開賓士汽車的郭姓男子，在隨身包包內搜出裝有白色粉末夾鏈袋，他先辯稱是護肝藥粉，還自信滿滿說，可以當場吃給員警，員警當場以毒品試劑檢驗呈現陽性反應，他立馬改口說是「撿到的」，警方將人帶回偵辦，又在其包包內搜出5顆子顆，警詢後依毒品及槍砲罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北保大第二中隊員警本月7日下午5時許，在三重區巡邏見一輛白色賓士車違規停車，上前盤查，車主郭姓男子（41歲）相當配合員警查證，警方查問過程中，眼尖發現郭男有意無意的一直盯看著手上的黑色包包，員警故意攀談降低其戒心，再問到包包裡是不是有放什麼東西時，郭男也很阿莎力把黑色包包拉鍊打開給員警看。

員警在包包中看到裝有白色粉末疑似毒品的夾鏈袋，重7.77公克，追問「這是什麼東西」，郭男先稱是護肝藥，並要員警當場驗就會知道，還大言不慚的說，「就是顧肝ㄟ！不然我吃給你看！」

當到看到員警手上的毒品試劑呈現安非他命陽性反應後，又改口說是「撿到的。」員警將郭男帶返隊進行搜身時，又在其包包內發現還藏有5顆子彈。警詢後8日依違反毒品及槍砲罪嫌送辦，新北地檢署檢察官訊後請回，警方表示，後續將再追查溯源追查毒品及子彈來源。