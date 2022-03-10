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影／毒犯搭大眾運輸躲查緝 警布線埋伏反制抓人
台中市葉姓男子有毒品前科，被台中市刑大掌握涉嫌販毒，且葉在去年9月間自知遭通緝，開始搭乘大眾運輸工具，北上販售海洛因等毒品，警方多次前往北部布線埋伏，偵防車里程數因此破數千公里，最後在年底時根據葉的販毒習性、路線，以及情資掌握，順利在客運站抓人，起獲市價數萬元的海洛因，全案台中地檢署偵結，依毒品罪起訴。
台中市刑大偵八隊偵辦毒品案，查出有毒品前科的葉姓男子（45歲）過去都在中部地區販毒，但去年9月間，因涉嫌竊盜、毒品案遭台中地檢署發布通緝後，開始擴大販毒的區域，網苗栗、桃園、台北等地發展，利用客運、台鐵、高鐵等大眾運輸工具移動，以手機通訊軟體LINE與人交易，還強調「秒速成交」。
警方為了掌握葉的行蹤、習性，多次駕駛偵防車北上蒐證、布線，偵防車也因為此案，暴增了數千公里的里程數。
去年11月間，辦案人員接獲消息，葉完成交易，準備一路南下，返回台中，因此派員在台中市各大交通樞紐「守株待兔」，順利在一處客運站，查獲葉，並起獲海洛因10多公克、注射針筒、藥鏟及行動電話等證物。
辦案人員研判，葉應是一路從北部販毒南下，身上的10多克海洛因應該是賣剩下的，不排除葉之前身上攜帶的毒品量更多，若以10多克海洛因計算，行情約在5、6萬元間，全案警詢後依毒品罪送辦，台中地檢署偵結起訴。
台中市刑大呼籲，查緝毒品為警方當前重點工作，警方將持續強化查緝作為，切勿以身試法。另民眾如發現不法情事，請撥打報案電話110檢舉，如提供犯罪線索因而破案者，警察局將從優核發民眾協助破案及檢舉獎金。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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