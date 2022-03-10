吸毒男不滿被按喇叭 亮槍「踹共」被警鎖定逮捕

彰化縣蕭姓大貨車司機本周一(7日)在員林市員林大道，被一輛轎車駕駛人超車攔車，並亮槍叫他下車「講清楚」，蕭姓司機恐懼萬分，再三鞠躬道歉，對方才悻悻然放過，蕭姓司機上車後立刻到附近派出所報案，警方以車追人，8日在大村鄉逮捕亮槍的謝姓男子，詢後依違反刑法恐嚇罪、槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌，今天移送彰化地方檢察署偵辦。

警方調查，謝嫌（25歲）本月7日中午12點多駕車從員林市中山路轉入員林大道，不滿被蕭姓大貨車司機按喇叭，即故意加速超車，停在大貨車前，拿槍下車找大貨車司機理論，質問為何沒事按喇叭害他「嚇到」，蕭姓司機「坦承」錯誤又道歉，他不再追究，要對方以後不要亂按喇叭。

警方接獲蕭姓大貨車司機報案，沿途調閱錄影監視畫面，鎖定謝男涉有重嫌，8日發現謝男開車進入大村鄉，警方一路追蹤，等謝男在友人家門前停車，員警一擁而上逮捕，在他車上找到一把手槍、5顆短槍子彈、兩顆長槍子彈和海洛因殘渣。

謝嫌供稱手槍和子彈都是到蝦皮網站購買，他網購手槍零件，看拼裝槍枝教學網站組裝，子彈也是上網買的，但無法交代為何買長槍子彈，警方對他的供詞持保留態度，將深入追查槍枝買賣與買長槍子彈的用途。

警方表示，謝嫌疑似吸食毒品，性情顯得躁動不安，當他被警方堵車攔下，一度以為有人尋仇而準備抵抗，待員警亮出身分證件，並說明員林大道發生的事，謝嫌恍然大悟，原來是前一天亮槍要大貨車司機「踹共」被警方鎖定。謝嫌承認吸毒後變得浮躁易怒，常常跟別人發生爭執或得罪人，聽到人家按喇叭就不爽，衝動下車找人理論而惹禍。