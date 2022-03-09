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應徵遊戲公司客服變水房轉帳手 1年替賭博網站洗錢8億

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

張姓男子涉嫌在新北市經營水房替賭博網站洗錢，用大陸銀行U盾網路轉帳，1年來經手8億元，還以遊戲公司名義徵才轉帳手。刑事局搜索3處水房，查獲張等29人依賭博、洗錢防制法、組織犯罪防制條例罪嫌送辦，檢方聲押張獲准，其餘3至5萬元交保或請回。

張姓男子涉嫌在新北市經營水房替賭博網站洗錢，用大陸銀行U盾網路轉帳，1年來經手8億元，還以遊戲公司名義徵才轉帳手。記者李奕昕／翻攝
張姓男子涉嫌在新北市經營水房替賭博網站洗錢，用大陸銀行U盾網路轉帳，1年來經手8億元，還以遊戲公司名義徵才轉帳手。記者李奕昕／翻攝

警方調查，52歲張男去年初起在新北新店、新莊區的商辦、住宅大樓租屋，共設3處水房，協助疑架設境外的「BET365」賭博網站轉帳，使用U盾將大陸賭客匯進大陸銀行人頭帳戶的賭資轉至其餘帳戶，或轉帳出金給贏錢的賭客。

張在新店合法經營遊戲開發公司，透過人力銀行網站徵才遊戲客服或開發人員，月薪4萬元起，實際招募轉帳手。水房代收賭資抽取百分之1手續費，代付出金抽百分之0.4，1年來經手人民幣1億8441萬元（約台幣8億元），警方推算獲利台幣8百萬元。

刑事局偵七大隊第三隊去年4月接獲線報，指一批大陸手機、SIM卡、U盾從港澳地區寄來台，追查發現流入張的水房；去年9月搜索新店2處水房，拘提、通知22人，上月22日再搜新莊1處水房及犯嫌住處，拘提張等7人。張坦承轉帳賭資，其餘犯嫌多承認轉帳，但稱不知是賭資。

警方查扣U盾497支、大陸手機488支、台幣現金383萬元及電腦設備，搜出價值共數百萬元的勞力士、百達翡麗、江詩丹頓、愛彼等5支手表。

張姓男子涉嫌在新北市經營水房替賭博網站洗錢，用大陸銀行U盾網路轉帳，1年來經手8億元，還以遊戲公司名義徵才轉帳手。記者李奕昕／攝影
張姓男子涉嫌在新北市經營水房替賭博網站洗錢，用大陸銀行U盾網路轉帳，1年來經手8億元，還以遊戲公司名義徵才轉帳手。記者李奕昕／攝影
張姓男子涉嫌在新北市經營水房替賭博網站洗錢，用大陸銀行U盾網路轉帳，1年來經手8億元，還以遊戲公司名義徵才轉帳手。記者李奕昕／翻攝
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