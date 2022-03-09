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影／台南破獲史上最大宗毒品 檢方兩大關鍵突破嫌犯心防

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南檢警及海巡等去年11月3日循線在安平漁港查獲重量高達550公斤安非他命、市價初估逾10億元，是台南地區有史以來最大宗毒品案件，專案小組花費4個月時間偵查，實地現勘後發現梯子及衣服2大關鍵 ，突破盧姓船長等4嫌心防後起訴。

台南地檢署檢察官錢鴻明說，專案小組查扣重量高達550公斤安非他命等證物，只有高興1秒鐘，必須在4個月內想盡辦法偵結，光靠扣押毒品，無法將嫌犯定罪。直至漁船現勘，發現船長自稱獨自一人將21包、約30公斤毒品搬運貯放，其他人也表示均未參與搬運的說法有問題。

他表示，現場甲板到貯藏室梯子陡峭，尤其在公海上風浪大，必須扶助把手上下樓梯，更何況要搬運30公斤毒品，依常理判斷這是不可能的事，除非是4人接力，當他對嫌犯是此說法，個個臉色大變。

他指出，為證明4人協助搬運的假設，指示專案小組成員將4人當天穿著衣服，與其毒品袋上纖維比對，4嫌得知此一訊息後，心裡也有譜，自知無法圓謊，紛紛找來律師認罪協商。

台高檢檢察長邢泰釗等人上午特地南下南檢，感謝專案小組成員的查緝毒品的辛勞，他表示，據調查，目前台灣的毒品現況，包括大麻猖獗、新興毒品與混合毒品增加、網路販毒、郵包快遞四大趨勢，台高檢與海關建立合作平台，針對新興毒品與混合毒品進口漏洞，務實面對，加強解決外，對大麻網路販毒等，司法警察也加強取締。因此，近年來，吸毒人口及案件都有減少的趨勢。

台南檢警及海巡等去年11月3日循線在安平漁港查獲重量高達550公斤安非他命、市價初估逾10億元。記者邵心杰／翻攝
台南檢警及海巡等去年11月3日循線在安平漁港查獲重量高達550公斤安非他命、市價初估逾10億元。記者邵心杰／翻攝
檢警及海巡等單位上午在南檢發布台南地區最大走私毒品偵結起訴，展現查緝毒品的決心。記者邵心杰／攝影
檢警及海巡等單位上午在南檢發布台南地區最大走私毒品偵結起訴，展現查緝毒品的決心。記者邵心杰／攝影
南檢指示專案小組成員將4人當天穿著衣服，與其毒品袋上纖維比對，順利突破心防而認罪。記者邵心杰／攝影
南檢指示專案小組成員將4人當天穿著衣服，與其毒品袋上纖維比對，順利突破心防而認罪。記者邵心杰／攝影
台南檢警及海巡等查獲台南地區有史以來最大宗毒品案件，台高檢檢察長邢泰釗等人上午特地南下南檢，感謝專案小組成員的查緝毒品的辛勞。記者邵心杰／攝影
台南檢警及海巡等查獲台南地區有史以來最大宗毒品案件，台高檢檢察長邢泰釗等人上午特地南下南檢，感謝專案小組成員的查緝毒品的辛勞。記者邵心杰／攝影
南檢檢察官錢鴻明實地現勘後發現梯子及衣服2大關鍵 ，突破盧姓船長等4嫌心防後起訴。記者邵心杰／攝影
南檢檢察官錢鴻明實地現勘後發現梯子及衣服2大關鍵 ，突破盧姓船長等4嫌心防後起訴。記者邵心杰／攝影

毒品 台南

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