影／台南破獲史上最大宗毒品 檢方兩大關鍵突破嫌犯心防

台南檢警及海巡等去年11月3日循線在安平漁港查獲重量高達550公斤安非他命、市價初估逾10億元，是台南地區有史以來最大宗毒品案件，專案小組花費4個月時間偵查，實地現勘後發現梯子及衣服2大關鍵 ，突破盧姓船長等4嫌心防後起訴。

台南地檢署檢察官錢鴻明說，專案小組查扣重量高達550公斤安非他命等證物，只有高興1秒鐘，必須在4個月內想盡辦法偵結，光靠扣押毒品，無法將嫌犯定罪。直至漁船現勘，發現船長自稱獨自一人將21包、約30公斤毒品搬運貯放，其他人也表示均未參與搬運的說法有問題。

他表示，現場甲板到貯藏室梯子陡峭，尤其在公海上風浪大，必須扶助把手上下樓梯，更何況要搬運30公斤毒品，依常理判斷這是不可能的事，除非是4人接力，當他對嫌犯是此說法，個個臉色大變。

他指出，為證明4人協助搬運的假設，指示專案小組成員將4人當天穿著衣服，與其毒品袋上纖維比對，4嫌得知此一訊息後，心裡也有譜，自知無法圓謊，紛紛找來律師認罪協商。