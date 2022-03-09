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丟6.5公斤安毒沒找到 調查局長透露：有幾條線索在過濾
調查局航業處基隆站2020年爆遺失6.5公斤安非他命證物，前調查官徐宿良遭法辦羈押及重懲，但毒品下落不明；調查局長王俊力今天表示，追緝毒品還在進行，「有幾條可疑線索在過濾」，調查局沒有放棄偵辦。
民進黨立委鄭運鵬今天在立法院司法及法制委員會詢問王俊力毒品掉包案的進度，王俊力作出回應。
鄭運鵬說，徐宿良因案被起訴，但通過測謊卻與丟失6.5公斤安非他命無關，「顯示還有一條線沒有被抓到」，無論毒品遺失是無主物被別人拿去販賣、或是掉包案是超完美運毒案，調查局都應該自清才會有公信力。
鄭說，案發後，調查局用科技化辨識標示防弊，不過，目前只能處理與調查局有關的毒品，對於海巡署、警政署的獲案毒品，還是有管理上的漏洞，有無「內鬼」還是要積極跨機關式去調查。
鄭運鵬還說，調查局考量獲案量太大，未負責管理K他命等三級毒品，會造成有人各自下手而出現「徐宿良問題」，希望調查局能扛起全部的責任，一併管理三、四級毒品。
王俊力透露，關於追緝遺失的6.5公斤安非他命，調查局專小組始終並未放棄，「有幾條線索與可疑的人、事、物正在調查之中」；王說，追贓物的事調查局正根據證據在查辦，並沒有「卡」住。
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