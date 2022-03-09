聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／男持BB槍夜半搶柑仔店 連開數槍店員臉部多處輕傷
屏東縣內埔警分局本月3日接獲民眾報案，內埔鄉水門的一間柑仔店，遭嫌犯張姓男子持BB槍進入搶劫，店員阿伯臉部遭BB槍射擊有多處擦傷，阿伯報案後，警方趕抵現場時，搶嫌張男逃走，強盜未遂，警方調閱周邊監視器，昨天逮捕張姓男子，依強盜未遂等罪嫌移送屏東地檢署偵辦，檢方向法院聲押獲准。
警方調查，被害人阿伯在內埔鄉水門經營在地柑仔店，3日凌晨時阿伯一人顧店，成為歹徒覬覦目標，26歲張姓男子持BB槍進入店內要求交付錢財，阿伯不順從遭被歹徒連開數槍，幸好是玩具槍，僅造成臉部多處輕傷，傷勢無大礙，雖沒有被搶錢成功，但也讓被害人驚嚇不已。
警方獲報後組專案小組調查，鎖定一名懸掛失竊機車牌作案的張姓男子，張為躲避追查，在犯案前更換偷來的車牌。
警方追查，張不僅犯下強盜案，還在萬巒地區犯下多起車內財物竊盜案。警方昨天持搜索票、拘票拘捕張到案，並起出做案用衣物、工具、玩具槍、竊盜贓物等，全案移送後將建請羈押獲准，防止再犯。
張被警方逮捕時，還稱「我又沒有怎麼樣」。據了解，張因沒錢買毒，鋌而手險犯案。警方提醒，較偏僻的場所、深夜較無人煙的商店等，呼籲民眾加裝監視器、紅外線感應燈、警鳴設備、阻隔器材等，避免讓成為歹徒下手的目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言