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影／男持BB槍夜半搶柑仔店 連開數槍店員臉部多處輕傷

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣內埔警分局本月3日接獲民眾報案，內埔鄉水門的一間柑仔店，遭嫌犯張姓男子持BB槍進入搶劫，店員阿伯臉部遭BB槍射擊有多處擦傷，阿伯報案後，警方趕抵現場時，搶嫌張男逃走，強盜未遂，警方調閱周邊監視器，昨天逮捕張姓男子，依強盜未遂等罪嫌移送屏東地檢署偵辦，檢方向法院聲押獲准。

警方逮捕搶嫌張姓男子（中），並搜出犯案工具。記者劉星君／翻攝
警方逮捕搶嫌張姓男子（中），並搜出犯案工具。記者劉星君／翻攝

警方調查，被害人阿伯在內埔鄉水門經營在地柑仔店，3日凌晨時阿伯一人顧店，成為歹徒覬覦目標，26歲張姓男子持BB槍進入店內要求交付錢財，阿伯不順從遭被歹徒連開數槍，幸好是玩具槍，僅造成臉部多處輕傷，傷勢無大礙，雖沒有被搶錢成功，但也讓被害人驚嚇不已。

警方獲報後組專案小組調查，鎖定一名懸掛失竊機車牌作案的張姓男子，張為躲避追查，在犯案前更換偷來的車牌。

警方追查，張不僅犯下強盜案，還在萬巒地區犯下多起車內財物竊盜案。警方昨天持搜索票、拘票拘捕張到案，並起出做案用衣物、工具、玩具槍、竊盜贓物等，全案移送後將建請羈押獲准，防止再犯。

張被警方逮捕時，還稱「我又沒有怎麼樣」。據了解，張因沒錢買毒，鋌而手險犯案。警方提醒，較偏僻的場所、深夜較無人煙的商店等，呼籲民眾加裝監視器、紅外線感應燈、警鳴設備、阻隔器材等，避免讓成為歹徒下手的目標。

警方逮捕搶嫌張姓男子，並搜出犯案工具。記者劉星君／翻攝
警方逮捕搶嫌張姓男子，並搜出犯案工具。記者劉星君／翻攝
警方逮捕搶嫌張姓男子，並搜出犯案工具。記者劉星君／翻攝
警方逮捕搶嫌張姓男子，並搜出犯案工具。記者劉星君／翻攝

強盜 屏東縣 監視器

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