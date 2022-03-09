台南破獲史上最大毒品案 查扣市價10億安毒 4人被起訴

台南檢方海巡及警方所查扣涉走私毒品昇鴻祥漁船，今年3月1日進行偵查中變價拍賣。記者邵心杰／翻攝

台南檢方指揮海巡署第四海巡隊及第六警分局去年11月3日循線安平漁港查獲重量高達550公斤安非他命、市價初估逾10億元，是台南地區有史以來最大宗毒品案件，檢方偵查終結，將盧姓船長、兩船員及前往載運毒品陳姓司機等4人提起公訴。

檢方指出，海巡及警方接獲線報，盧男以代價為1800萬元至2000萬，以平時捕魚用「昇鴻祥」號漁船至公海，為毒品犯罪集團運輸安非他命，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。專案小組追查發現盧男去年11月1日晚間7時21分與2名船員駕駛該漁船自南市安平商港安檢站申報出關，駛向高雄外海81.67浬處，待不詳註冊國籍大型商船2日6、7時駛至該處交貨。

盧男駕駛漁船接近大型商船以載運貨品接近，待漁船就定位後，商船駕駛者操作船用起重機將以大型飼料袋包裝安非他命共21袋吊掛至該漁船左前側甲板，取貨完成後，即將21袋毒品搬入駕駛艙內藏放並以棉被遮掩。

盧男順利載得毒品後，便駛返安平港方向，且為掩飾載運毒品，也順道捕撈少量魚貨，3日下午1時返回安平漁港。盧男進港後隨即通知販毒集團成員已返港可以取貨，並聯繫陳姓男子以百萬元代價運輸毒品。

陳男返家駕駛休旅車，下午3時50分許駛抵安平漁港昇鴻祥號漁船停泊處，準備載運漁船內毒品，埋伏多時海巡隊及員警4時45分登船檢查，並查得駕駛艙內大批以棉被覆蓋安非他命21大包（分裝為520小包，總毛重高達550多公斤）、供犯罪所用漁船及自小客車等物品，所查扣漁船並於今年3月1日進行偵查中變價拍賣。

檢察官偵查後，認被告盧男與另2名船員均犯毒品危害防制條例中運輸第二級毒品、懲治走私條例的私運管制物品進口等罪嫌，陳男已著手實施運輸毒品，僅因過程中遭遇司法警察查緝，係涉犯毒品危害防制條例中運輸第二級毒品未遂罪嫌。

據統計，本案所查獲毒品重量高達550公斤，市價初估逾10億元，無論重量或金額均是台南地區有史以來最大宗毒品案件。