警追贓車41公里 闖過7所1分局 未設攔檢點遭質疑

台東大武警分局美和派出所巡邏員警昨追捕1輛失竊贓車，歐嫌拒絕攔查逃逸，途中撞擊2名騎士，分受輕重傷，歐嫌最後在屏東縣順利落網。不過，民眾質疑嫌犯途經7個派出所、1個分局，只有一條南迴公路卻未攔獲成功，最後逃脫台東轄境，有點說不過去。警方表示，有通報線上圍捕。

台東大武警分局美和派出所巡邏員警昨追捕1輛失竊贓車，過程中嫌犯撞擊2名騎士，分受輕重傷送醫救治。圖／大武警分局提供

警方表示，追緝過程依規定巡邏車開啟警示燈及鳴警報器，並均保持適當距離尾隨在後，同時通報線上警網攔截圍捕，但因嫌犯已撞擊到2名騎士，居於安全及優先處置受傷民眾，未持續追緝，也立即通報屏東縣警察局協助攔截圍捕，最後在屏東內埔鄉中正路成功攔獲嫌犯。

大武警分局美和派出所昨上午執行巡邏勤務時，於在省道台9線378公里處發現一輛白色自小客車為失竊贓車，隨即攔查該車，未料，該車即往南方向加速逃逸，員警見狀一路器尾隨在後，該車行經大武街時，先與劉姓女騎士發生擦撞，隨後再419公里處撞擊張姓男騎士，致2騎士分受輕重傷送醫。

不過，有民眾質疑表示，從發現贓車到撞擊騎士，沿途長達41公里，途中有美和派出所、太麻里分駐所、正興派出所、金崙派出所、多良派出所、大武派出所、達仁分駐所等7所，逃逸路線還經過大武警分局，只有一條南迴公路，照理來說設攔檢點嫌犯應該插翅難飛，卻攔捕不到該車，有點說不過去。