快訊

俄烏戰爭給中國大陸警示 外媒：習近平應暫不會對台動武

台南出現首次院內感染 鹽水家族群聚已11人確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／泰山兇殺！6男登門討債 1男反被欠債男持彎刀刺死

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市泰山區44歲陳姓男子，昨晚不滿6男登門催討債務，對他穢語飆罵，怒持屋內一把彎刀，朝著其中1名楊男左胸刺去，當場倒臥沒有呼吸心跳。討債另5男見狀倉皇衝下樓，隨即通報119到場，便開車離去。陳男行兇後與女友、另名男性友人，換搭兩次計程車逃逸。今天清晨陳男於基隆某間賓館內落網，目前正在偵詢中。

新北市泰山區一間檳榔攤2樓，昨晚發生凶殺案，警方獲報趕抵圍起封鎖線採證。記者曾伯愷／攝影
新北市泰山區一間檳榔攤2樓，昨晚發生凶殺案，警方獲報趕抵圍起封鎖線採證。記者曾伯愷／攝影

據了解，44歲陳姓男子，有多項前科又無業的他，與女友暫住在新北市泰山區其胞弟經營的檳榔攤2樓。昨晚近8時許，兩車6男登門向陳男催討欠債。其中1男在樓下把風，另5男上樓討債。

未料，5男上樓一見陳男、陳男女友及陳男另名友人在場，劈頭對屋內3人一頓嗆罵穢語，直接惹怒陳男與5男舌戰，引爆兩方9人在屋內拉扯。過程中陳男隨手拿起屋內一把近50公分彎刀，朝著其中一名44歲楊男左胸刺去。

造成楊男左胸有道2乘2穿刺傷，當場濺血倒臥地上，討債另5男見狀，轉身往樓下衝去，隨即打電話向119求救駕車離去。陳男與其女友、男性友人見討債5人開車離去，旋即下樓開車逃逸，並沿路換搭兩次計程車，直到車抵基隆仁五路一家賓館內躲藏。

案經轄區警調閱沿路監視器畫面，鎖定陳男逃逸路線，於今天清晨近5時許，在陳嫌藏匿基隆仁五路賓館內，將陳男、陳男女友、男性友人逮捕，並於陳男女友包內起獲毒品，一併帶回偵辦。到底是甚麼樣債務？還是毒品糾紛？目前陳嫌還在偵詢釐清。

新北市泰山區一間檳榔攤2樓，昨晚發生凶殺案，警方獲報趕抵圍起封鎖線採證。記者曾伯愷／攝影
新北市泰山區一間檳榔攤2樓，昨晚發生凶殺案，警方獲報趕抵圍起封鎖線採證。記者曾伯愷／攝影
新北市泰山區一間檳榔攤2樓，昨晚發生凶殺案，警方獲報趕抵圍起封鎖線採證。記者曾伯愷／攝影
新北市泰山區一間檳榔攤2樓，昨晚發生凶殺案，警方獲報趕抵圍起封鎖線採證。記者曾伯愷／攝影

基隆

延伸閱讀

影／泰山公寓驚傳兇殺！男子左胸中刀亡 警追逃逸7嫌

前男友尋短…網美跳河救人雙雙溺斃 現任女友在旁嚇壞

高薪女友不幫買房他氣到想分手 網酸：自己想買還坑別人

王菲前夫2度當爸 陪女友產檢大肚藏不住

相關新聞

影／泰山兇殺！6男登門討債 1男反被欠債男持彎刀刺死

新北市泰山區44歲陳姓男子，昨晚不滿6男登門催討債務，對他穢語飆罵，怒持屋內一把彎刀，朝著其中1名楊男左胸刺去，當場倒臥...

影／男持BB槍夜半搶柑仔店 連開數槍店員臉部多處輕傷

屏東縣內埔警分局本月3日接獲民眾報案，內埔鄉水門的一間柑仔店，遭嫌犯張姓男子持BB槍進入搶劫，店員阿伯臉部遭BB槍射擊有...

台南破獲史上最大毒品案 查扣市價10億安毒 4人被起訴

台南檢方指揮海巡署第四海巡隊及第六警分局去年11月3日循線安平漁港查獲重量高達550公斤安非他命、市價初估逾10億元，是...

警追贓車41公里 闖過7所1分局 未設攔檢點遭質疑

台東大武警分局美和派出所巡邏員警昨追捕1輛失竊贓車，歐嫌拒絕攔查逃逸，途中撞擊2名騎士，分受輕重傷，歐嫌最後在屏東縣順利...

影／木柵營建小開擁國外學歷 染毒瞞母台中販毒被抓

台中警方去年底查獲一名藥腳，循線查出販毒的上手是盧姓、徐姓男子，經蒐證後發現盧藏身在南區套房，收網時人贓俱獲，起獲K他命...

詐欺案財損20億／北部假房東騙租金 南部拐投資靈骨塔　

北市出現假冒房東詐小資族租金的雙人組，至少6人受騙，南部則出現一口價42萬、能化解厄運的「生基位」，與專詐老人投資的靈骨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。