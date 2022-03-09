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影／泰山兇殺！6男登門討債 1男反被欠債男持彎刀刺死
新北市泰山區44歲陳姓男子，昨晚不滿6男登門催討債務，對他穢語飆罵，怒持屋內一把彎刀，朝著其中1名楊男左胸刺去，當場倒臥沒有呼吸心跳。討債另5男見狀倉皇衝下樓，隨即通報119到場，便開車離去。陳男行兇後與女友、另名男性友人，換搭兩次計程車逃逸。今天清晨陳男於基隆某間賓館內落網，目前正在偵詢中。
據了解，44歲陳姓男子，有多項前科又無業的他，與女友暫住在新北市泰山區其胞弟經營的檳榔攤2樓。昨晚近8時許，兩車6男登門向陳男催討欠債。其中1男在樓下把風，另5男上樓討債。
未料，5男上樓一見陳男、陳男女友及陳男另名友人在場，劈頭對屋內3人一頓嗆罵穢語，直接惹怒陳男與5男舌戰，引爆兩方9人在屋內拉扯。過程中陳男隨手拿起屋內一把近50公分彎刀，朝著其中一名44歲楊男左胸刺去。
造成楊男左胸有道2乘2穿刺傷，當場濺血倒臥地上，討債另5男見狀，轉身往樓下衝去，隨即打電話向119求救駕車離去。陳男與其女友、男性友人見討債5人開車離去，旋即下樓開車逃逸，並沿路換搭兩次計程車，直到車抵基隆仁五路一家賓館內躲藏。
案經轄區警調閱沿路監視器畫面，鎖定陳男逃逸路線，於今天清晨近5時許，在陳嫌藏匿基隆仁五路賓館內，將陳男、陳男女友、男性友人逮捕，並於陳男女友包內起獲毒品，一併帶回偵辦。到底是甚麼樣債務？還是毒品糾紛？目前陳嫌還在偵詢釐清。
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