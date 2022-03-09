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影／木柵營建小開擁國外學歷 染毒瞞母台中販毒被抓

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中警方去年底查獲一名藥腳，循線查出販毒的上手是盧姓、徐姓男子，經蒐證後發現盧藏身在南區套房，收網時人贓俱獲，起獲K他命、毒果汁包等毒品。經查，盧是台北木柵營建公司的小開，擁國外學歷，但因染上毒癮，為隱瞞母親，躲在台中販毒。警方將全案依毒品罪嫌移送後，檢方諭知2人各3萬元交保。

台北木柵盧姓男子是營業業小開，染上毒癮後在台中販毒，警方在去年底循線收網抓人。圖／讀者提供
台北木柵盧姓男子是營業業小開，染上毒癮後在台中販毒，警方在去年底循線收網抓人。圖／讀者提供

台中市刑大偵一隊去年11月初偵辦毒品案，溯源查出盧姓（26歲）、徐姓男子（25歲）涉有重嫌，並發現盧住在南區的出租套房內，全案經後續跟監、蒐證後，在去年底收網，持台中地檢署拘票，拘提盧到案，並查扣K他命23包（重50.4公克）、毒品果汁包12包（重55.92公克）、K盤1組、K菸2支、電子磅秤3台及現金2.3萬元等贓證物。

據查，盧姓男子與徐姓共犯是朋友關係，盧父在台北木柵經營建築營造公司，資力不錯，盧也被父親送往國外留學，但返台後染上吸毒惡習，加上盧父在4年前病故，家道因此中落，盧為了躲避母親，掩飾自己的毒癮，向母謊稱「到台中發展」，但其實是窩在母親名下的套房內，向上手購買毒品後販毒謀生，也供自己吸食。

警方蒐證時發現，盧為了希望生意興隆，還到南投紫南宮求得金雞母，擺放在自己的套房內，希望順風順水，但仍被警方查獲，全案依毒品罪移送台中地檢署偵辦，檢方訊問後諭知2人以3萬元交保。

台中市刑大偵一隊呼籲，新興毒品無論是咖啡包或是果汁包，經常以精美又新潮的包裝吸引年輕人目光，使用者在不清楚毒品劑量與成分，可能出現心跳加速、血壓升高、心律不整、意識不清等症狀，且猝死風險極高，切勿因一時好奇而嘗試，另販賣毒品更是罪加一等，將持續強化治安能量，堅持毒品犯罪刨根究底的決心。

台北木柵盧姓男子是營業業小開，染上毒癮後在台中販毒，盧在住處擺放紫南宮金雞母，祈求生意興隆。圖／讀者提供
台北木柵盧姓男子是營業業小開，染上毒癮後在台中販毒，盧在住處擺放紫南宮金雞母，祈求生意興隆。圖／讀者提供
台北木柵盧姓男子是營業業小開，染上毒癮後在台中販毒，警方在去年底循線收網抓人，查獲K他命、毒果汁包。圖／讀者提供
台北木柵盧姓男子是營業業小開，染上毒癮後在台中販毒，警方在去年底循線收網抓人，查獲K他命、毒果汁包。圖／讀者提供
台北木柵盧姓男子是營業業小開，染上毒癮後在台中販毒，警方在去年底循線收網抓人，查獲K他命、毒果汁包。圖／讀者提供
台北木柵盧姓男子是營業業小開，染上毒癮後在台中販毒，警方在去年底循線收網抓人，查獲K他命、毒果汁包。圖／讀者提供

毒品 販毒

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