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林秉樞被控涉違國安法 不起訴確定
林秉樞被控施暴高嘉瑜，新北地檢署依傷害、妨害自由等罪嫌起訴；林秉樞另被控涉嫌違反國家安全法，新北檢認為罪嫌不足不起訴，案經台灣高等檢察署今天駁回再議確定。
林秉樞涉施暴民主進步黨籍立委高嘉瑜案，新北地檢署1月25日依傷害、妨害自由等罪嫌，起訴在押的林秉樞；新北地方法院於1月27日召開移審庭，裁定林秉樞接續羈押禁見3個月。
林秉樞另被國民黨團告發涉嫌違反國家安全法，新北檢傳喚林秉樞助理，證稱他沒對外自稱國安單位人員，經勘查林秉樞手機，也查無他替中國敵對勢力發展組織等可能涉及違反國安法的不法事證，因此針對他被控涉嫌違反國安法部分予以不起訴。
新北檢針對國安法不起訴部分依職權聲請再議，今天遭高檢署駁回，林秉樞被控涉違國安法不起訴確定。
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