路邊被搶千萬引關注　檢方查出四海幫成員涉案今起訴

蔡姓男子去年11月11日在新北市中和區路邊被搶走千萬台幣，報警後聲稱「被鋁罐攻擊」引發高度關注，檢警調查發現四海幫成員葉少洋疑涉有重案，又追查出葉男在前年7月向施姓男子謊稱可代售珠寶後將其珠寶詐取變賣，新北地檢署今依加重詐欺取財、加重強盜等罪嫌起訴。

檢警調查，葉少洋疑似涉及全國多起強盜、詐欺案件，每次都靠小弟扛下罪責脫身。去年11月11日，42歲蔡男報案稱在路邊被搶走千萬投資金，檢警深入追查，發現葉少洋與另一葉男、梁男、朱男、許男等五人得知蔡男身懷鉅款，便找來8名小弟協助，分工「後勤支援組」、「策劃組」、「行動組」共謀搶劫。

葉等13人掌握蔡男領錢時機，在犯案當天由「行動組」五人開車尾隨蔡男，趁蔡男下車取款時以折疊刀上前刺破蔡男車輛輪胎，再趁蔡將錢提好、放入背包並返回車上時，由四人下車持辣椒水攻擊蔡男欲奪走包包，蔡男被噴的眼睛睜不開仍死命抱著包包，眾人見狀便一同出手圍毆蔡男，利用人力優勢將蔡男壓制在地，強制扯走包包後搭上車輛逃逸，怎料蔡男仍奮力爬起並追上車輛欲搶走包包，駕駛加快油門逃逸，蔡男被拖行數十公尺，最後被坐在車輛後座的人出腳踹下車。

「行動組」搶奪包包得手後，迅速依規劃路線逃往北市北投區地熱景觀區的停車場與「策劃組」、「後勤支援組」會合，並將裝走鉅款的包包交給其他人帶走，「行動組」則將車輛開往山區丟棄，最後眾人又在北市天母公園內會合，此時葉少洋才現身，將贓款清點後分贓。

檢警循線調查，陸續逮捕涉案13人，深入追查後又發現葉少洋在前年涉及一起詐欺案件。當時葉男得知施姓男子因急需用錢，想將一批價值不斐的珠寶售出，便藉口接近施男，稱有認識貴婦團可代為售出，還可順便借施男60萬元，誘騙施男於前年8月20日帶著珠寶到新北三重區某銀行貴賓室內交付，由小弟出面簽訂兩張委託代售書、交付60萬元借款以及一張無法兌現、面額920萬元的空頭支票後便將35共計價值一百多萬元的珠寶取走。

約莫一個禮拜後，小弟在葉少洋指使下將珠寶以另名小弟名義賤賣折現，施男發現珠寶被取走後催討無著、支票亦無法變現才知受騙，報警處理。

葉少洋被逮捕後對兩件犯行均否認，辯稱只是介紹小弟與施男仲介珠寶買賣，是小弟自己侵吞珠寶，並不認識變賣珠寶的人，也未分得珠寶賤賣的現金；並稱他並未參與強盜事件，當天是小弟瞞著他參與強盜案卻受傷，他為了替小弟討公道才會到天母公園，想找對方求償。