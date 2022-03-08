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3月8日婦女節 台中山、海線警局滿富溫馨氛圍

聯合報 / 記者劉柏均游振昇／台中即時報導

今天是3月8日婦女節，台中市山、海線警方也舉辦活動並致贈玫瑰花，在性別平等的時代，向女性同仁們致上誠摯感謝，並透過講座聆聽女性同仁意見；警方表示，也希望透過婦女節活動，喚起大家重視與關心女性同仁在職場的付出，並給予更多的體諒與溫暖。

200名警員中，女性同仁僅占14人的和平警分局，昨天也舉行簡單餐會、致贈鮮花、巧克力及精美小禮；分局長陳祥麟還特別準備一份母嬰關懷禮及營養補給品，贈予懷孕8個月的「準媽媽」警員温昱琪，其先生也在同分局谷關派出所服務，過去夫妻檔聯手逮獲多名通緝犯、共同打擊犯罪，為警界廣為流傳佳話。

東勢警分局長陳松寅為表達對女性員工慰勉及關懷之意，今天特別邀請女性同仁於東勢區景觀咖啡「Secret Café」享用午餐，並獻上玫瑰花及面膜禮盒；豐原、大甲警分局，也舉辦下午茶敘、座談，贈送玫瑰與精美禮品，慰勞局內女性同仁，並聆聽其心聲。

豐原警分局長劉安杰、大甲警分局長吳燕山表示，讓女性同仁能在屬於自己的節日中，感受溫馨氣氛，也希望透過這節日，讓男性同仁要多體恤妻子的辛勞，也祝福分局所有同仁及其眷屬們「婦女節快樂」。

分局長陳祥麟還特別準備一份母嬰關懷禮及營養補給品，贈予懷孕8個月的「準媽媽」警員温昱琪。圖／台中市和平警分局提供
分局長陳祥麟還特別準備一份母嬰關懷禮及營養補給品，贈予懷孕8個月的「準媽媽」警員温昱琪。圖／台中市和平警分局提供
豐原警分局長劉安杰今天為局內女性同仁，舉辦下午茶敘。圖／台中市豐原警分局提供
豐原警分局長劉安杰今天為局內女性同仁，舉辦下午茶敘。圖／台中市豐原警分局提供
台中東勢警分局長陳松寅邀請女性同仁，到轄區內景觀餐廳享用午餐。圖／台中市東勢警分局提供
台中東勢警分局長陳松寅邀請女性同仁，到轄區內景觀餐廳享用午餐。圖／台中市東勢警分局提供
豐原警分局特別準備金沙花及保養品，贈予分局內的女性同仁。圖／台中市豐原警分局提供
豐原警分局特別準備金沙花及保養品，贈予分局內的女性同仁。圖／台中市豐原警分局提供
台中東勢警分局長陳松寅邀請女性同仁，到轄區內景觀餐廳享用午餐。圖／台中市東勢警分局提供
台中東勢警分局長陳松寅邀請女性同仁，到轄區內景觀餐廳享用午餐。圖／台中市東勢警分局提供
大甲警分局長吳燕山今天舉辦下午茶敘，慶祝婦女節。圖／台中市大甲警分局提供
大甲警分局長吳燕山今天舉辦下午茶敘，慶祝婦女節。圖／台中市大甲警分局提供

婦女節 通緝 巧克力

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