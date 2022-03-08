3月8日婦女節 台中山、海線警局滿富溫馨氛圍

今天是3月8日婦女節，台中市山、海線警方也舉辦活動並致贈玫瑰花，在性別平等的時代，向女性同仁們致上誠摯感謝，並透過講座聆聽女性同仁意見；警方表示，也希望透過婦女節活動，喚起大家重視與關心女性同仁在職場的付出，並給予更多的體諒與溫暖。

200名警員中，女性同仁僅占14人的和平警分局，昨天也舉行簡單餐會、致贈鮮花、巧克力及精美小禮；分局長陳祥麟還特別準備一份母嬰關懷禮及營養補給品，贈予懷孕8個月的「準媽媽」警員温昱琪，其先生也在同分局谷關派出所服務，過去夫妻檔聯手逮獲多名通緝犯、共同打擊犯罪，為警界廣為流傳佳話。

東勢警分局長陳松寅為表達對女性員工慰勉及關懷之意，今天特別邀請女性同仁於東勢區景觀咖啡「Secret Café」享用午餐，並獻上玫瑰花及面膜禮盒；豐原、大甲警分局，也舉辦下午茶敘、座談，贈送玫瑰與精美禮品，慰勞局內女性同仁，並聆聽其心聲。