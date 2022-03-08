分手後心懷不滿 竟恐嚇前女友要散布私密照還攔車
恐怖前男友！戴姓男子與范姓女友分手後心懷不滿，2020年7月12日竟恐嚇對方，「我會將床照公佈在臉書上」、「錢不還是嗎」，隨後再到范的住處埋伏，見范女準備騎機車離開，便將其強行攔下，用台語嗆「我真想把你（妳）殺死」；新竹地院審理終結，戴被依恐嚇危害安全、強制等罪判拘役80日。
判決書指出，45歲戴男有毒品、竊盜前科，先前犯下傷害案件，遭法院判刑3月，2019年2月27日執行完畢。戴與范姓女友分手後，對其心有不滿，2020年7月12日接續用手機傳送含有先前取得的范私密照片數張，稱「我會將床照公佈在臉書上」、「錢不還是嗎」，讓對方心生畏懼。
隨後，戴男前往范女住處埋伏，見對方準備騎機車，便徒手攔車，拔走機車鑰匙，向對方恫稱「我真想把你（妳）殺死」，范不堪其擾，向警方報案提告。
法官審理時，戴男否認犯行，辯稱他未恐嚇范女，拔下機車鑰匙後就還給對方，是范講話刺激他才會口出惡言嗆人，兩人每次爭吵都會這樣。
法官認，戴男僅因與范女交往間產生糾紛，心生不滿，不思理性溝通、合法應對，而傳送恐嚇簡訊給對方，還當街阻擋范女的機車，妨害其行使自由離去的權利，且恫嚇對方致心生畏懼，至今雙方未和解，審酌依恐嚇危害安全罪，累犯，判拘役40日；強制罪判拘役50日，應執行80日，易科罰金8萬元。
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