員警為民除「三害」表現突出 警長方仰寧代表市民感謝

台南市警方228 連假開始至今加強為民除「三害」，永康警分局在各分局評比中表現突出，除查獲毒品通緝犯及5百公克毒品，又破獲28人天九牌職業賭場及逮捕詐欺車手；警察局長方仰寧得知不少員警「獲民眾肯定讚許」，昨天下午到分局頒發破案茶，慰勉偵辦員警辛勞。

永康分局表示，查獲毒品通緝犯凃姓男子時查扣毒品海洛因、安非他命、大麻合計約500公克；6日凌晨在小東路民宅地下室破獲天九牌職業賭場，送辦賭場負責人、工作把風人員及賭客共計28人；下午又逮獲詐欺車手、揭發冒充烏俄戰爭軍官假戀愛真詐財詐欺案，及時攔阻被害人遭詐15萬元。1至2月底取締酒後駕車142件，較去年同期126件多16件， A2受傷交通事故與去年同期減少24人，明顯降低意外事故發生。