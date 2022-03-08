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員警為民除「三害」表現突出 警長方仰寧代表市民感謝

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市警方228 連假開始至今加強為民除「三害」，永康警分局在各分局評比中表現突出，除查獲毒品通緝犯及5百公克毒品，又破獲28人天九牌職業賭場及逮捕詐欺車手；警察局長方仰寧得知不少員警「獲民眾肯定讚許」，昨天下午到分局頒發破案茶，慰勉偵辦員警辛勞。

永康分局表示，查獲毒品通緝犯凃姓男子時查扣毒品海洛因、安非他命、大麻合計約500公克；6日凌晨在小東路民宅地下室破獲天九牌職業賭場，送辦賭場負責人、工作把風人員及賭客共計28人；下午又逮獲詐欺車手、揭發冒充烏俄戰爭軍官假戀愛真詐財詐欺案，及時攔阻被害人遭詐15萬元。1至2月底取締酒後駕車142件，較去年同期126件多16件， A2受傷交通事故與去年同期減少24人，明顯降低意外事故發生。

方仰寧表示，「永康分局上下一心士氣高昂、高度肯定偵辦員警的辛勞與努力」，近期緝毒、打詐又掃蕩職業大賭場，維護治安成效卓越，勉勵持續全力查緝犯罪分子，淨化治安讓民眾有感。

警察局長方仰寧表揚查獲毒品案員警。記者周宗禎／翻攝
警察局長方仰寧表揚查獲毒品案員警。記者周宗禎／翻攝
局長方仰寧表揚查獲賭場案員警。記者周宗禎／翻攝
局長方仰寧表揚查獲賭場案員警。記者周宗禎／翻攝
警察局長方仰寧表揚查獲毒品案員警。記者周宗禎／翻攝
警察局長方仰寧表揚查獲毒品案員警。記者周宗禎／翻攝
局長方仰寧表揚查獲賭場案員警。記者周宗禎／翻攝
局長方仰寧表揚查獲賭場案員警。記者周宗禎／翻攝
局長方仰寧表揚查獲賭場案員警。記者周宗禎／翻攝
局長方仰寧表揚查獲賭場案員警。記者周宗禎／翻攝
局長方仰寧表揚查獲賭場案員警。記者周宗禎／翻攝
局長方仰寧表揚查獲賭場案員警。記者周宗禎／翻攝
警察局長方仰寧表揚查獲毒品案員警。記者周宗禎／翻攝
警察局長方仰寧表揚查獲毒品案員警。記者周宗禎／翻攝
警察局長方仰寧表揚查獲毒品案員警。記者周宗禎／翻攝
警察局長方仰寧表揚查獲毒品案員警。記者周宗禎／翻攝
局長方仰寧表揚查獲賭場案員警。記者周宗禎／翻攝
局長方仰寧表揚查獲賭場案員警。記者周宗禎／翻攝
局長方仰寧表揚查獲賭場案員警。記者周宗禎／翻攝
局長方仰寧表揚查獲賭場案員警。記者周宗禎／翻攝

毒品 賭場 詐欺

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