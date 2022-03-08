網路清涼照攬客 南警破獲一樓一鳳性交易

台南市中西區金華路一棟出租套房，時常傳出有女子叫聲妨害安寧，並有穿著火辣上衣外籍女子頻繁出入，疑有色情交易。警方接獲民眾檢舉前往取締，2間套房內分別查獲30歲王姓男客及24歲泰藉女子從事性交易，當場查扣保險套及潤滑劑；接續在另一間套房內查獲35歲越南藉馮姓女子，並於房間內起獲安非他命吸食器涉嫌毒品案。

市警二分局連日來探訪勘察，本月5日由行政組、偵查隊及派出所員警共同前往查察取締，在中西區金華路出租大樓套房執行查察，當場在大樓的1間套房內查獲1男1女正從事全套性交易，再至另一間套房內查發現越南藉逾期移工女子，並在其電視櫃上發現有毒品安非他命吸食器，全數帶回調查偵辦。

據了解，2名外籍女子均已逾期停留，她們經由網路廣告方式，透過LINE軟體私訊來攬客，並藉不實美女清涼照來吸引男客，每次以50分鐘收取2800元代價從事性交易，來台南甫2周即為警方查獲。警詢後依涉嫌毒品危害防制條例、違反社會秩序維護法及入出國及移民法等送辦，並解送移民署收容所收容。