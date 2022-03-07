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嫌如廁太吵 男子持水果刀砍傷阿姨遭押

中央社 / 台北7日電

新北市劉姓男子不滿同住的張姓阿姨如廁太吵，昨天清晨持水果刀砍傷阿姨。警方獲報到場將劉男逮捕，移送台北地檢署。檢察官複訊後，依家暴殺人未遂罪嫌聲押獲准。

檢警調查，35歲劉姓男子與63歲張姓阿姨同住新北市新店區中興路三段公寓，2人之前因細故積怨已深。昨天清晨7時許，劉男認為張女如廁時聲響過大，憤而持水果刀對張女揮砍，造成張女顏面、頸部、雙手及前胸多處開放性傷口。

新店警分局江陵派出所接獲報案，指當地有人呼喊救命，立即派員警前往處理，員警立即將張女送往新店慈濟醫院接受治療，並通報家暴，傷者目前無生命危險。

警方當場以現行犯逮捕劉男，詢後移送北檢偵辦。檢察官今天依家暴殺人未遂罪將劉男聲請羈押獲准。

家暴 殺人

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