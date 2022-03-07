外籍男逆向行駛 警攔查時驚見護照夾毒逮人

桃園市觀音區一名越南籍男子，昨天晚上因逆向行駛被警方攔下盤查，結果在查驗身分時護照露出一小包不明白色粉末，隨後又在背包內查獲一包K他命，儘管他堅稱不知情，警詢後全案仍依毒品罪嫌移送法辦。

大園警分局指出，草漯派出所警員涂葰葳、張馨尹，昨天晚上11時許巡邏行經觀音區福壽街時，發現一輛白色轎車逆向行駛，隨即上前攔查。

警方盤查時，發現駕車的越南籍黃姓男移工（28歲）全程神情緊張，覺得有異，便請求查看身分證件，沒想到在黃男翻開護照時，看見內頁夾藏一包疑似毒品的不明粉末。