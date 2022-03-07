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毒品通緝凌晨外出遭警攔查 謊報友人資料露餡遭逮

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄市31歲洪姓男子凌晨騎車外出，因機車無故開遠光燈，引請警方注意，示意停車攔查，當下洪男心虛，謊報朋友身分資料，警方查詢後，發現長相明顯不同，隨即戳破謊；追查之下，才得知他是毒品通緝犯，警詢後，將他依法逮捕歸案。

仁武分局大華派出所員警於3月2日凌晨3時許，執行巡邏勤務時，行經鳥松區中正路，發現騎著機車的洪男沿途皆開著遠燈，引請警方注意，便示意停車攔查。

當下洪男心虛，向警方辯稱，大燈壞掉才會開遠燈上路；警方進一步詢問身分，並要求出示證件時，他卻說沒帶證件，並謊報友人的身分證號。

眼尖員警發現洪男所報的身分資料中，照片並非同一人，藉車牌查詢車主，才得知他是毒品通緝犯的身分，且早已被地檢署與法院發布通緝在案，當場戳破謊言。警詢後，將洪男依法捕歸案。

高雄市31歲洪姓男子凌晨騎車外出，遭警方攔查，讓毒品通緝犯露餡，遭依法逮捕歸案。記者陳弘逸／翻攝
高雄市31歲洪姓男子凌晨騎車外出，遭警方攔查，讓毒品通緝犯露餡，遭依法逮捕歸案。記者陳弘逸／翻攝
高雄市31歲洪姓男子凌晨騎車外出，遭警方攔查，讓毒品通緝犯露餡，遭依法逮捕歸案。記者陳弘逸／翻攝
高雄市31歲洪姓男子凌晨騎車外出，遭警方攔查，讓毒品通緝犯露餡，遭依法逮捕歸案。記者陳弘逸／翻攝

通緝 毒品

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