314白色情人節將至 刑事局籲慎防愛的「詐」彈

紀錄片「TINDER大騙徒」揭露網路交友詐騙案例，近期引發網友關注，刑事警察局表示，國內也常見國人遭假交友詐騙，騙徒還時常結合時事、搭配特殊節慶（如情人節），祭出愛的「詐」彈，讓單身男女無法招架，3月14日白色情人節將至，民眾不可不慎。

警方調查，高雄市21歲張姓女子，今年初在社交軟體Instagram上結識一名網友，對方自稱是在德國工作7年的韓國籍工程師，帳號中充滿陽光型男照片，讓張女一見傾心。

兩人暢聊幾周後，該網友稱2月14日情人借將至，要寄送張女情人節禮物，張女很開心，不久後就收到自稱「國際快遞（ICS）」公司電子郵件，稱有一個從德國寄出的包裹被滯留，張女需繳交約2000美元的報關費，該公司還提醒，因與台灣某銀行有合作，直接將費用匯入指定帳戶，可省去跨國手續費用。

張女回頭詢問網友，對方則稱早料到寄送禮物會產生其他資費，已在包裹內放了2萬5000元美金，要張女放心代墊，張女不疑有他，依指示匯款準備取貨，直到家人發現異狀，分析整個交友過程根本就是詐騙，張女才恍然大悟，自知已損失新台幣5萬6000元，情人節當天黯然報案。

另，新竹市44歲林姓女子同樣在今年初透過Instagram認識一名網友，對方自稱在新加坡工作，綽號「Alex」，兩人加入LINE後熱絡聊天，Alex同樣藉故情人節將至，想從新加坡寄送禮物給林女，不久林女收到自稱海運公司電郵，要她支付約3萬元關稅。

林女起初發覺有異，認為海運公司僅透過電郵通知繳交關稅太過草率，仍不敵Alex話術勸說，依指示匯款後，林女自行上網搜尋該海運公司相關資料，警覺該公司早已倒閉數年，根本無法正常送貨，當即前往鄰近派出所報案。