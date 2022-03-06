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影／台中大里暗夜傳槍響？警：7男女公園談判「誤傳」

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市大里區昨晚傳出有網友PO文， 疑似暗夜傳槍響，引起民眾關注。台中市警局霧峰分局國光所副所長洪冠崴剛剛說明，經查謝姓女子等6人昨晚8時在大里區仁愛醫院旁大德公園與林姓前男友談判，現場無人員受傷、未發現槍枝、械鬥，疑似民眾誤解，臆測貼文，誤傳聽到槍響，警方將續調閱監視器釐清並加強周邊巡邏。

洪冠崴說明，國光派出所獲報大里區永興路157巷大德公園前多人聚集，員警趕往現場，未發現有民衆持有槍械情事，經詢問在場人得知為徐姓男子為了幫謝姓女友與女友的林姓前男友為之前共同生活開銷糾紛談判，再找來4人助陣，雙方共7人在公園內討論調解，當事人向警方表示並無發生暴力鬥毆。

洪冠崴指出，警方清查，在場7人無人受傷，亦未發現有槍枝，除告誡在場7人不得聚眾滋事外，也查訪鄰近的3戶住戶，住戶都表示未見有人持槍及聽到槍聲，警方將持續調閱監視器釐清，加強周邊巡邏，並傳喚相關人員到場，依法究辦。

監視器 槍枝 台中市

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