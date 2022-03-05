快訊

普亭頂級維安曝！保鑣不能流汗畏寒 車隊配備防空飛彈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／真費工！中部偷車北上犯案 兩賊栽在車籍不符被逮

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

楊、許兩男，上月從台中偷得一輛汽車變換車牌，一路北上沿途犯案。日前兩嫌將贓車停放在新北市蘆洲區長安街，下車尋找犯案目標。轄區警巡邏經過，發現贓車違停，經查車籍資料與車型不符，通報警力支援埋伏，沒多久兩嫌返回眾警壓制，並在車內搜出毒品及犯案工具，並帶回偵辦，警詢後依竊盜、毒品移送兩嫌。

經查證，新北楊男（34歲）與新竹許男（34歲）互為友人，兩人皆有多項前科，無正常工作的他們，寧走歪路四處行竊。上月23日兩嫌特地坐車南下台中，隨機偷得一輛汽車代步準備犯案，但又怕被警追查，遂再偷得另車車牌旋即換掛，便一路開著贓車北上，找尋犯案目標。

就這樣，兩嫌開著偷來贓車，先後在基隆、新北萬里犯下至少4起竊案，翌日晚上10時許，兩嫌把車違停在新北市蘆洲區長安街永康公園前的馬路上，隨即下車尋找行竊目標。

兩嫌離開不久，轄區警巡邏經過，發現有車違停本能上前察看，發現車牌有黏貼痕跡，經以警用小電腦查詢，赫見該車車籍資料與車身樣式不同，懷疑是失竊車，立即通知線上警力支援。

沒多久兩嫌返回，趁著開門上車之際，1警以機車阻擋犯嫌逃逸，其他員警則同步衝前喝令兩嫌下車，當場遭捕。經搜索於兩嫌身上，查獲重1.21公克3包毒品安非他命、毛重11.98公克毒咖啡包，並在車內搜扣犯案工具，一併帶回偵辦。

偵詢時，兩嫌坦承共犯下5起竊案，大費周章在台中偷車，再換掛偷來車牌北上犯案，就是要躲避警方追緝，警詢後依竊盜、毒品等罪嫌移送兩嫌。

蘆洲警方見兩嫌返回車上，喝令下車就逮。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方見兩嫌返回車上，喝令下車就逮。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方見兩嫌返回車上，喝令下車就逮。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方見兩嫌返回車上，喝令下車就逮。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方在兩嫌身上搜出毒咖啡包。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方在兩嫌身上搜出毒咖啡包。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方在兩嫌身上搜出毒品。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方在兩嫌身上搜出毒品。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方在贓車內起獲兩嫌犯案工具。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方在贓車內起獲兩嫌犯案工具。記者曾伯愷／翻攝
兩嫌當場被逮。記者曾伯愷／翻攝
兩嫌當場被逮。記者曾伯愷／翻攝

毒品 贓車 竊盜

延伸閱讀

影／男子逃捕上國道翻車 查獲毒品彈械影片曝光

累犯阿傑戒毒成功轉任輔導老師 助人脫離毒海

影／台南警查獲新興毒品分裝場 毒犯持碗公分裝混很凶

他不是老闆是通緝犯兼詐騙犯 慣犯用老招得手4萬被逮

相關新聞

影／真費工！中部偷車北上犯案 兩賊栽在車籍不符被逮

楊、許兩男，上月從台中偷得一輛汽車變換車牌，一路北上沿途犯案。日前兩嫌將贓車停放在新北市蘆洲區長安街，下車尋找犯案目標。...

影／男子逃捕上國道翻車 查獲毒品彈械影片曝光

潘姓男子今天下午在高雄市前鎮區開車違規迴轉，遇警方攔車卻逃上國道1號，員警追上國道，發現他出車禍翻車，他正棄車逃下國道，...

影／台南警查獲新興毒品分裝場 毒犯持碗公分裝混很凶

台南市警六分局偵查隊日前毒品溯源，得知一群年輕毒犯，藏匿在安南區住宅大樓內，涉從事分裝販賣新興毒品，昨天專案小組循線找上...

豔遇遭2女迷魂雙盜奪命 中市警鑑識破故布疑陣

去年6月間，台中市某汽車旅館，發現一名中年男性陳屍在汽車旅館房內，下半身裸露，無明顯外傷，床舖上發現一個保險套，死因不明...

他不是老闆是通緝犯兼詐騙犯 慣犯用老招得手4萬被逮

現在店員也要小心假老闆來電騙錢。警方表示，台南一名無良假老闆演很大，一通電話就先後騙走新營、柳營兩家店員收銀機各2萬元。

牙醫出家門遭外遇對象砍死 北檢聲請羈押行凶護理師

27歲曾姓女子在台北市萬盛街與57歲呂姓男子談判，涉持菜刀砍殺呂男多刀後再自殘，救護人員到場時呂男已無呼吸心跳，送醫不治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。