影／真費工！中部偷車北上犯案 兩賊栽在車籍不符被逮

楊、許兩男，上月從台中偷得一輛汽車變換車牌，一路北上沿途犯案。日前兩嫌將贓車停放在新北市蘆洲區長安街，下車尋找犯案目標。轄區警巡邏經過，發現贓車違停，經查車籍資料與車型不符，通報警力支援埋伏，沒多久兩嫌返回眾警壓制，並在車內搜出毒品及犯案工具，並帶回偵辦，警詢後依竊盜、毒品移送兩嫌。

經查證，新北楊男（34歲）與新竹許男（34歲）互為友人，兩人皆有多項前科，無正常工作的他們，寧走歪路四處行竊。上月23日兩嫌特地坐車南下台中，隨機偷得一輛汽車代步準備犯案，但又怕被警追查，遂再偷得另車車牌旋即換掛，便一路開著贓車北上，找尋犯案目標。

就這樣，兩嫌開著偷來贓車，先後在基隆、新北萬里犯下至少4起竊案，翌日晚上10時許，兩嫌把車違停在新北市蘆洲區長安街永康公園前的馬路上，隨即下車尋找行竊目標。

兩嫌離開不久，轄區警巡邏經過，發現有車違停本能上前察看，發現車牌有黏貼痕跡，經以警用小電腦查詢，赫見該車車籍資料與車身樣式不同，懷疑是失竊車，立即通知線上警力支援。

沒多久兩嫌返回，趁著開門上車之際，1警以機車阻擋犯嫌逃逸，其他員警則同步衝前喝令兩嫌下車，當場遭捕。經搜索於兩嫌身上，查獲重1.21公克3包毒品安非他命、毛重11.98公克毒咖啡包，並在車內搜扣犯案工具，一併帶回偵辦。