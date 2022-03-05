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影／男子逃捕上國道翻車 查獲毒品彈械影片曝光
潘姓男子今天下午在高雄市前鎮區開車違規迴轉，遇警方攔車卻逃上國道1號，員警追上國道，發現他出車禍翻車，他正棄車逃下國道，立即追他數百公尺，至國道橋下，見他氣喘吁吁跑不動，馬上攔住他的去路，事後在車內搜出毒品吸食器和3顆子彈，馬上逮捕他查辦全案。
據了解，被捕的潘姓男子（33歲）以前也曾因毒品案吃官司，今天下午近3點，他開車路過高雄市前鎮區國光路，因違規迴轉，遇高雄市警前鎮分局草衙派出所2名員警示意要他停車，可是他馬上加速逃竄，由前鎮區草衙路與漁港路口的國道匝道，衝上國道1號。
草衙所2名騎警用機車沿國道旁的機車道追去，在國道1號北上372.6公里處，發現潘姓男子駕駛的白色轎車，因撞上前方曳引大貨車而翻車，轎車四輪朝天，阻擋中內車道，國道上的車輛紛紛躲開轎車，一度塞車。
員警發現潘自行脫困，逃出車外，正往機車道拔腿逃下國道，員警立即追上，直到了數百公尺，在國道橋下，見他已經跑不動，立即制伏他，通知國道警察及拖吊車拖吊潘的轎車，待轎車扶正後，在車內發現毒品吸食器和疑似手槍子彈3顆，馬上逮捕他查辦全案。
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