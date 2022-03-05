影／男子逃捕上國道翻車 查獲毒品彈械影片曝光

潘姓男子今天下午在高雄市前鎮區開車違規迴轉，遇警方攔車卻逃上國道1號，員警追上國道，發現他出車禍翻車，他正棄車逃下國道，立即追他數百公尺，至國道橋下，見他氣喘吁吁跑不動，馬上攔住他的去路，事後在車內搜出毒品吸食器和3顆子彈，馬上逮捕他查辦全案。

據了解，被捕的潘姓男子（33歲）以前也曾因毒品案吃官司，今天下午近3點，他開車路過高雄市前鎮區國光路，因違規迴轉，遇高雄市警前鎮分局草衙派出所2名員警示意要他停車，可是他馬上加速逃竄，由前鎮區草衙路與漁港路口的國道匝道，衝上國道1號。

草衙所2名騎警用機車沿國道旁的機車道追去，在國道1號北上372.6公里處，發現潘姓男子駕駛的白色轎車，因撞上前方曳引大貨車而翻車，轎車四輪朝天，阻擋中內車道，國道上的車輛紛紛躲開轎車，一度塞車。