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累犯阿傑戒毒成功轉任輔導老師 助人脫離毒海

中央社 / 台北5日電

法務部今天表示，毒品犯阿傑頻繁進出監所15年，出監後決心改變，經台灣更生保護會輔導，戒毒成功又通過戒毒輔導老師的考試及培訓，成為助人者，翻轉人生。

法務部新聞稿指出，有鑑於目前監所仍以毒品犯居多數，為有效協助戒除毒癮，防止再犯，法務部長蔡清祥多次指示，應結合更生保護會，以具體作為關懷毒品更生人，例如辦理安置收容處所，提供更生人技能訓練與就業媒合機制，協助遠離毒品復歸社會。

法務部表示，台灣更生保護會於全國各地結合藥癮戒治民間團體，辦理安置收容服務，提供毒品更生人藥癮戒治課程、心理輔導、技能訓練與就業轉介，讓其能有機會脫離毒海，重新開始。

其中，個案阿傑在國中畢業後投入工作期間接觸到毒品，從此與毒品同行12年，頻繁進出監所長達15年。他在兒子8個月大時，又因毒品案件開始牢獄人生，前妻在兒子2歲時提出離婚，阿傑因毒品虛擲自身寶貴光陰，也賠上美好的家庭生活。

法務部官員指出，阿傑37歲出監後，決心改變，在家人引薦下進入台南更生晨曦輔導所，踏上戒毒的旅程。安置期間，阿傑參加更生保護會台南分會中餐丙級證照班，取得丙級廚師執照。

阿傑考取證照後，除在所內協助飯食打理外，返家後也經常下廚，讓可口健康的佳餚成為促進家人良好互動關係的媒介之一，也將對父母親的愛及感謝轉換成一道道色香味俱全的菜餚。

阿傑還在更保台南分會及家人的支持、協助下，順利通過戒毒輔導老師的考試及培訓，民國104年開始參與反毒宣導及現身說法，藉由親身的經驗，協助毒品受刑人建立成功戒毒的自信心。

另外，阿傑也積極參與教會關懷弱勢家庭與兒童的團隊，不論是定期訪視關懷或是物資慰問，只要是能力所及，皆不遺餘力地投身其中。

毒品 法務部 戒毒

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