影／台南警查獲新興毒品分裝場 毒犯持碗公分裝混很凶

台南市警六分局偵查隊日前毒品溯源，得知一群年輕毒犯，藏匿在安南區住宅大樓內，涉從事分裝販賣新興毒品，昨天專案小組循線找上門，當場查獲年僅20多歲3男1女共處一室，查扣k他命及安非他命近300公克及混裝用不明果汁粉2公斤，發現毒犯涉持碗公分裝新興毒品，員警都說開了眼界。

由六分局、三分局及刑大偵三隊組成專案小組，昨天持台南地院核發搜索票進屋搜索，查獲24歲董姓、28歲王姓、25歲林姓男子及24歲王姓女子4人，查扣毒咖啡包120多包(400多公克)、K他命5包(200多公克)、安非他命2包(70多公克)、混裝用不明成分果汁粉2袋(2公斤多)，以及分裝袋一批、電子磅秤5台等分裝工具。

專案小組搜索時，董男等人身上名牌背包內，找到120多包的毒咖啡，但董男等人否認，分裝販賣新興毒品，並指毒品是另名黃姓男子所有。然而，警方在現場查獲2、3級毒品及混裝用不明果汁粉及分裝工具，甚至發現毒犯涉以碗公分裝新興毒品，員警直說開了眼界，可見新興毒品混很凶。