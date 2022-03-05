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豔遇遭2女迷魂雙盜奪命 中市警鑑識破故布疑陣

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

去年6月間，台中市某汽車旅館，發現一名中年男性陳屍在汽車旅館房內，下半身裸露，無明顯外傷，床舖上發現一個保險套，死因不明；經台中市警察局DNA實驗室進行微物分析，保險套上檢出DNA型別，與嫌犯江女吻合，全案真相大白，水落石出，並查出江女及陳女另涉及多起迷魂強盜案。台中地院依強盜致死、強盜罪將2女各判刑17年；另依詐欺取財罪將2女各判刑1年2月。可上訴。

被害人林男去年6月陳屍汽車旅館，台中市察二分局偵查隊鑑識人員接獲通報，迅速勘察現場，由陳屍狀態發現，死因不單純。警方立即調閱汽車旅館監視影像，發現案發時段，有2名年輕女子進出汽車旅館，遂尋線逮捕陳姓(22歲)及江姓(27歲)女嫌，惟兩嫌到案後，均矢口否認犯案。

陳、江兩嫌僅稱係以交友軟體「GOOD NIGHT」，相約林男至汽車旅館飲酒作樂，因林男酒後亂性，欲性侵她們，遂離開現場。至於林男死因，係於她們離去之後，自行召妓，可能因「馬上風」猝死。

鑑識人員由現場跡證，抽絲剝繭發現，林男陳屍狀態異常，下半身雖裸露，像是性行為之後猝死，惟其褲子脫至腳踝處，研判係死後刻意被脫下，遺體重新被布置過。另外，現場遺留的保險套，看似林男性行為之後留下，但保險套內，並未檢出任何精液，是有意丟棄在現場。

鑑識人員持續縝密蒐證，不放過任何蛛絲馬跡，現場發現啤酒罐，雖可推論嫌犯可能與被害人曾經飲酒，問題是酒內是否有添加藥毒物？經採證送驗，現場紙杯內啤酒，檢出含有鎮靜安眠劑藥物；同時，林男經解剖，體內血液內亦檢出相同成分的安眠藥，證明被害人係遭下藥過重致死後，被洗劫財物。

最後，現場遺留保險套，經台中市政府警察局DNA實驗室進行微物分析，保險套上檢出DNA型別，與江姓女嫌吻合，研判現場的保險套，是由江嫌拆封後，手上汗液遺留在保險套上，放置於現場佈置後，遭檢出DNA微物跡證。全案真相大白，水落石出。

本案一開始，嫌犯誤導案情，故布疑陣為意外死亡，但是，經由現場蛛絲馬跡鑑識，一一戳破嫌犯狡辯之詞，鐵證如山，終於突破嫌犯心防，陳、江兩嫌坦承以同樣手法犯下5件連續迷魂強盜案，全案台中地方法院，以強盜罪及強盜致死罪，判決在案。

警方再次呼籲民眾，網路詐騙陷阱多，千萬要小心。例如，近期Netflix平台當紅犯罪紀錄片「Tinder大騙徒」(The Tinder Swindler），獲得觀眾廣大的矚目和迴響。

影片內容根據真實事件紀錄，一名以色列猶太裔男子使用交友軟體TINDER，營造自己多金溫柔的形象，抓住單身女性孤單對愛情的憧憬，在2017至2019年間欺騙多名歐洲女子，騙取超過1000萬歐元(約新台幣3億1000萬元)鉅款。

虛幻網路世界，成為歹徒犯罪溫床，騙財、騙色，甚至是迷魂盜、下藥性侵、傷害、殺人等，民眾務必要提高警覺，千萬別受騙。

台中市民林男遭2女下藥劫財，陳屍摩鐵，警查出江女、陳女涉嫌重大，經台中市警察局DNA實驗室進行微物分析，保險套上檢出DNA型別，與嫌犯江女吻合，全案真相大白，水落石出。圖／警方提供
台中市民林男遭2女下藥劫財，陳屍摩鐵，警查出江女、陳女涉嫌重大，經台中市警察局DNA實驗室進行微物分析，保險套上檢出DNA型別，與嫌犯江女吻合，全案真相大白，水落石出。圖／警方提供
台中市民林男遭2女下藥劫財，陳屍摩鐵，警查出江女、陳女涉嫌重大，經台中市警察局DNA實驗室進行微物分析，保險套上檢出DNA型別，與嫌犯江女吻合，全案真相大白，水落石出。圖／警方提供
台中市民林男遭2女下藥劫財，陳屍摩鐵，警查出江女、陳女涉嫌重大，經台中市警察局DNA實驗室進行微物分析，保險套上檢出DNA型別，與嫌犯江女吻合，全案真相大白，水落石出。圖／警方提供

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