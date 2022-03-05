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他不是老闆是通緝犯兼詐騙犯 慣犯用老招得手4萬被逮
現在店員也要小心假老闆來電騙錢。警方表示，台南一名無良假老闆演很大，一通電話就先後騙走新營、柳營兩家店員收銀機各2萬元。
台南新營警分局民治派出所接獲飲料店家報案遭騙，員警數日調查跟監埋伏，昨天逮捕41歲高姓男子，他涉假冒飲料店老闆打電話到店內向自稱老闆，告訴店員等會有朋友到店內拿錢，要求店員拿2萬元給對方，隨即掛上電話，店員不察誤信，隨後高嫌自己來取款，幾句話就輕鬆騙走2萬，還接連有兩家店員被騙。
民治派出所所長吳俊祥說，員警獲報調查，發現高嫌以慣用手法在新營、柳營區一帶犯案，犯案時變裝，並將車牌遮蔽，企圖逃避查緝。員警調閱沿線路口監視器進行比對及訪查後鎖定有多項前科且遭通緝的高嫌，申請搜索票到柳營高嫌住處逮捕。
新營分局長斯儀仙表示，打詐是治安重點，將持續不間斷。詐騙方式無奇不有，民眾接到要求匯款或交付金錢的電話，一定要小心查證，不要輕易相信。接獲可疑電話立即撥打165反詐騙諮詢專線，或立即撥打110報案專線，一定要多方查證，別讓歹徒得逞。
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