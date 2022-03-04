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牙醫出家門遭外遇對象砍死 北檢聲請羈押行凶護理師

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

27歲曾姓女子在台北市萬盛街與57歲呂姓男子談判，涉持菜刀砍殺呂男多刀後再自殘，救護人員到場時呂男已無呼吸心跳，送醫不治，曾女割腕、割頸全身是血。警方今晚間將曾女移送台北地檢署複訊，檢方訊後依殺人罪聲請羈押。

台北市消防局3月1日下午2時4分獲報文山區萬盛街巷弄發生凶殺案，救護人員到場發現一男一女倒地，地上有一把菜刀，分送萬芳、台大醫院救治；警方查出男子是住附近的呂姓牙醫師，女子為曾女，是女方行凶。

警方調查，呂男已婚育有2女，曾女是護理師，2018年間曾在呂男的牙醫診所內擔任助理，呂妻認識曾女，但不知呂男與曾女曾有情愫。

據了解，曾女、呂男兩人地下情近來生變，曾女疑因此不滿，得知呂男平時吃完午餐後會出門上班，1日買一把菜刀，在呂男公寓外守候。

兩人當街爆發激烈衝突，驚動鄰里多次報警，呂妻聞聲也一度下樓查看，但被呂男趕回家；沒多久曾女拿出預藏菜刀砍殺呂男，呂頸部、下巴、胸口及臀部遭砍多刀，其中左胸一刀穿刺傷導致血胸，當場倒地失去意識。

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台北市消防局3月1日下午2時4分獲報文山區萬盛街巷弄發生凶殺案。記者李隆揆／攝影
台北市消防局3月1日下午2時4分獲報文山區萬盛街巷弄發生凶殺案。記者李隆揆／攝影

牙醫 北市 台大醫院

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