航警局疫情期間緝毒成果豐碩 署長陳家欽今頒發慰問金

航空警察局在新冠肺炎疫情期間，全力動員配合政府執行各項防疫措施，強化邊境緝毒工作也從不懈怠，去年安檢線上暨循線溯源擴大偵辦，總計查獲各類毒品案件51件、緝獲犯嫌91人、起獲各類毒品總重近362公斤（一級毒品23公斤、二級毒品86公斤、三級毒品95公斤、四級毒品157公斤），近3個月內更陸續偵破多起走私第二級毒品大麻案件，起獲大麻花及大麻膏等毒品近70公斤，緝毒成果豐碩，有效維護治安。

內政部警政署署長陳家欽特別於今日蒞臨航空警察局頒發慰問金，慰勞偵辦同仁的辛勞，也肯定專案小組發揮團隊合作精神，展現打擊毒品犯罪的能力與決心。

航空警察局為強化疫情期間治安狀況維護及斷絕毒品荼毒國人身心健康，持續貫徹「新世代反毒策略」 及「安居緝毒專案」，並落實內政部警政署「組織犯罪一個一個打、一個一個抓」及「向下刨根、向上溯源、追查幕後金主、斷絕金流」策略，以展現政府查緝組織犯罪及掃毒決心。

內政部警政署署長陳家欽表示毒品危害等同國安問題，反毒為當前政府最重要的施政之一，雖正值疫情期間，警察團隊上下一心本於團結合作精神，積極打擊毒品犯罪，為嘉勉偵破毒品案件有功人員。