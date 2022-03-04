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影／通緝男拒檢「駕車鑽進死巷」 猛踩油門倒車輾碎警機車
徐姓男子今天在新北市板橋區拒絕警方攔檢，駕車逃卻鑽進死巷，猛踩油門倒車，不僅輾爛一輛警用機車，還波及一輛汽車、5輛機車和一輛自行車，據了解，徐男為桃園地檢署今年初發布的毒品通緝犯，因不被關才想駕車逃逸，最後還是逃不掉，當場被警方逮捕，警詢後今天解送桃檢歸案。
新北市海山警分局新海派出所巡邏員警今天上午9時許，在板橋區綠堤街巷內發現一輛休旅車停等紅燈卻距離前車將近4、5公尺遠，員警覺得可疑上前攔查時，該車駕駛拒檢且隨即加速逃逸，該車疑似不熟悉路況，鑽進龍泉街死巷。
該車駕駛竟猛踩油門倒車，不僅輾過一輛警用機車，導致警用機車車殻全碎，僅剩骨架，還波及巷口一輛汽車，與停放在路邊的5輛機車和一輛自行車，肇事駕駛徐姓男子（42歲）被員警拉下車當場逮捕。
警方在車內並無查獲違禁品，僅發現一只殘渣夾鏈袋，經警方查詢警用電腦發現徐男為桃園地檢署今年1月底發布，要執行7個月刑期的毒品通緝犯。知道自已遭通緝的徐男供稱，當時開車要去找朋友卻遇警方攔檢，卻鑽進死巷，因不會被關才會死命駕車逃逸，沒想到最後仍是逃不掉。
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