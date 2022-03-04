開宮廟11槍拒捕自轟亡...警逮共犯 起獲藏大批槍支行李箱

上個月16日，陳姓男子持槍朝新北市三重區宮廟連開11槍，警方圍捕時，陳男舉槍自轟身亡。昨傍晚5時許，警方循線在新莊區化成路，逮捕疑似供槍郭嫌，當場查獲裝有大批槍枝的行李箱，偵詢時郭嫌辯稱「是死者寄放，不知裡面放啥？」警詢後依槍砲罪嫌移送。

經查證，28歲郭姓共犯，有多項前科的他，平日在工地內開挖土機維生，他與死者陳男是多年好友，疑涉及上個月16日，新北市三重區宮廟遭人連開11槍事件，於昨天傍晚在新莊區化成路其女友租處遭警逮捕。

據悉，46歲死者陳姓槍手，上個月因係與1名男子互起口角，兩人在臉書隔空互嗆，雙方約好於上個月16日晚間，在新北市三重區永福街一間宮廟（旨吉社）外碰面談判。未料，當晚9時許，陳男獨自開車攜槍前往旨吉社，卻不見男子赴約，一氣之下持預藏手槍，朝著宮廟門口連開11槍，旋即駕車逃逸，並藏匿於新莊區後港一路一間汽車旅館內。

案經警方以車追嫌，調閱沿路監視器畫面發現，陳嫌於犯案後將一只行李箱交付給一男保管，警方認為應有共犯分批追查，當晚調派大批警力，荷槍實彈埋伏於陳男藏匿的汽車旅館外，準備拂曉攻堅。

孰料，翌日（上個月17日）凌晨3時許，陳男突然步出汽車旅館，警見陳走出蜂擁追捕，陳男自知無處可逃，掏槍作勢朝警開槍，警對空鳴開4槍示警，要求陳男投降，未料，陳男突然舉槍自轟當場身亡。

事後，警方於汽車旅館內外，逮捕接應37歲陳姓男子、林姓前妻及鄭姓女友。林女供稱陳提出要玩「3P」被她拒絕氣極離開，陳尾後追她才釀憾事。現場查扣並起出毒品咖啡包90包及2把改造手槍、子彈，一併帶回偵辦，警詢後依毒品及槍砲罪嫌移送3嫌法辦。

案經持續追查鎖定郭姓嫌犯，昨天傍晚5時許，警於新莊區化成路郭嫌女友租處將人逮捕，並於屋內起獲一只內裝步槍1枝（彈匣3個）、手槍2枝（彈匣4個）、引信爆裂物的行李箱，一併帶回偵辦，警詢時，郭嫌否認提供陳男犯案槍枝，辯稱是陳男犯案後，把這只行李箱交給他保管，完全不知道行李箱內竟藏放槍枝。警詢後依《槍砲彈藥刀械管制條例》移送法辦。