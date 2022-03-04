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新店「顏巴」持雙刀猛砍宮廟主委頭頸 殺人未遂罪起訴
新北市一名顏姓男子，因曾被當地宮廟許姓委員當眾指責，心生不滿，去年8月深夜手持菜刀、水果刀，當眾瘋狂劈砍許男頭頸，許經緊急送醫，倖免於死。台北地檢署日前依殺人未遂等罪起訴顏男，痛批顏目無法紀，引發鄰里恐慌，建請從重量刑。
檢警調查，顏姓男子綽號「顏巴」，因認為新店某宮廟並無占用坐落土地的合法權源，以致對對於該宮廟委員多所不滿，加上曾被該宮廟許姓委員於員警面前當眾指責，懷恨在心。
去年8月14日晚間，顏男數度步入宮廟叫囂，並以言語挑釁正在討論宮務的許姓、鄭姓、張姓委員多人，更與許男發生口角衝突。雖經眾人再三勸阻，顏仍不願善罷甘休。
顏隨即轉往中華路83巷內小徑拿取菜刀、水果刀，當天深夜11時16分，空手緩步前往許等人所在空地，藉此降低許等人戒心，迨其走近許跟前，猝然地從背後取出刀具，突然對許頭部、頸部猛力交替揮砍，許男立時血流如注，遂伸手試圖阻擋。
在旁的鄭姓、張姓委員與適巧路過的鍾姓友人等人見狀紛紛上前阻止，但顏猶未罷手，悍然持刀不斷批砍許，致許男頭部被砍出10X10公分大傷口，數條血管斷裂，後頸亦有10X10公分的撕裂傷、左臂、手指多處撕裂傷。鄭、張2人也因奪刀，雙手受傷。
檢方查出，之後，顏與3人纏鬥，因所持刀具陸續遭人拍落在地，顏自忖情勢不利，沿中華路83巷逃逸。許男經鄭、張等人緊急送醫救治，方倖免於死。
檢方調查時，顏否認殺人，杜撰遭對方圍毆致意識喪失。檢方認為顏犯後態度不佳，目無法紀，手持利刃當眾砍人，除造成許男身體受創非輕，更嚴重破壞社會安寧秩序令鄰里恐慌，建請從重量刑，以示懲儆。
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