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酗酒女春節打死母親 殺人罪聲押獲准

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄48歲陳姓女子今年2月2日（大年初二）和68歲媽媽過年，卻因口角對母親拳打腳踢，導致母親多處肋骨骨折，送醫搶救後，2月8日宣告不治；陳女有吸毒、酗酒紀錄，情緒不穩，案發後她女兒聲請強制就醫，但檢方訊問後，認為她有酗酒習慣，出院後恐反覆傷人，加上她居無定所，恐有逃亡之虞，今向法院聲押獲准。

48歲陳女租屋在小港區，今年過年前，搬到三民區復興一路一棟大樓與母親同住，據了解，陳女長年酗酒，常常酒後脾氣暴躁，她的子女擔心母親喝酒誤事，曾下跪求陳女戒酒，陳一度受親情感動，但短暫戒酒後酒癮再犯，近年又接觸毒品，成了一家人頭痛人物。

2月2日晚間，陳女先在住家附近的KTV狂歡，隨後又藉酒意跑到街上鬧事，經警方制止才返家；但陳女回家後卻和母親爆發口角，一氣之下藉酒意對母親拳打腳踢，就連母親遭推倒在地仍不罷手，持續以雙腳猛踹，造成母親重傷，年邁的陳母無法回擊，最後趁深夜見機自行就醫。

陳母送醫時，身上多處骨折，經急救後，因外傷併發肺部傷勢及敗血症，送醫6天後宣告不治；警方獲報後，通報為家暴事件，由於陳女情緒不穩，她的女兒擔心再出意外，聲請強制就醫，送往醫院治療。陳母遭毆當晚，曾急打電話給孫女，稱陳女逼她喝尿，沒料最後發生憾事。

據了解，陳女因染上毒癮、酒癮，情緒時常失控，不僅常自殘，還會傷及親友，已有多次傷害親人的紀錄，檢方8日案發當天會同法醫相驗後，密集訊問相關證人、調取被告病歷及相關監視器畫面、指示蒐證等。

因認陳女涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌重大，昨由警方出示拘票至醫院逮捕陳女，訊問後認為陳女居無定所，加上她有酗酒習慣，出院後恐有反覆傷人行為，訊問後依殺人罪向法院聲押，今高雄地院裁定准押。

酒癮纏身的陳女（白衣者）和母親爆發口角後照常跑到超商買酒。圖／讀者提供
酒癮纏身的陳女（白衣者）和母親爆發口角後照常跑到超商買酒。圖／讀者提供

強制就醫 骨折

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