影／15公斤水泥磚走空運？警查獲夾藏市值3千萬大麻膏　

航警局破獲二級毒品大麻膏走私案，航警局安全檢查大隊與財政部關務署台北關於榮儲執行快遞進口貨物X光儀檢查時，發現一件以裝飾品申報進口的15公斤水泥磚X光顯像有異，開箱查驗後發現夾藏5.169公斤大麻膏，市價近3千萬。航警循線逮捕曹姓主嫌及許姓、鄭姓犯嫌，訊後依違反毒品危害防制條例移送桃檢偵辦。

航警局刑警大隊偵一隊隊長莊英壽表示，航警局安檢大隊與關務署台北關去年10月26日在榮儲快遞貨物進口專區，執行快遞進口貨物X光儀檢時，發現一件以裝飾品申報進口之水泥磚X光顯像有異，經海關開箱查驗後發現夾藏5.169公斤大麻膏，查獲水泥磚內夾藏7包大麻膏，重量共5.169公斤。

莊英壽指出，航警局刑事警察大隊獲案後立即報請台灣桃園地方檢察署指揮偵辦，專案小組自去年10月起，耗時5個月長期偵蒐、資料分析，層層抽絲剝繭鎖定負責領貨的鄭嫌、許姓仲介人及曹姓幕後主嫌共3人集團成員，分持桃園地方檢察署拘票陸續將3名犯嫌拘捕到案，全案以違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

鄭姓犯嫌落網後辯稱，自己不缺錢花用，是因為許姓犯嫌欠款未還，許嫌向他表示「要幫忙一個包裹，可以賺5萬元」，若是鄭嫌願意幫忙收下包裹，就會還款10萬元，他才幫忙收的。

知情人士透露，本次查獲的大麻膏為近來流行之大麻製品，由大麻花精煉濃縮製成，價格為高品質大麻花之3至4倍，含濃度極高之四氫大麻酚(THC)，可以說是是二級毒品大麻中的高級貨，由於數量稀少相當罕見，以精品來舉例的話，就像是大麻中的愛馬仕。