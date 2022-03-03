影／2男駕車見警攔加速逃仍被逮 車內起出毒品手指虎

新北市板橋警方今天凌晨巡邏行經板橋區見一輛紅色汽車形跡可疑，警上前攔查加速逃仍逮獲周姓及繆姓二名男子，車內起出毒品及手指虎。周男還因毒品案遭通緝，警詢後依法送辦。

今天凌晨12時許，板橋警分局信義派出所員警巡邏行經板橋區信義廣權路口，發現一部紅色汽車形跡可疑遂上前盤查，駕駛周姓男子（40歲）拒檢並加速逃逸，員警立即通報線上警力前往支援，尾隨7分鐘後追緝至土城區學府路一段巷弄內才成功攔下，逮捕周男及同車的謬姓男子（39歲），車內並查獲安非他命毒品4小包及手指虎等違禁物品。