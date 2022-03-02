警盤查違停嗅出異味 當場查獲毒品

花蓮吉安警分局吉安派出所員警昨晚巡邏時，在吉安鄉自強路上盤查1輛違停自小客車，當場查獲25歲林姓駕駛持有2級毒品果汁咖啡包99包、3級毒品K他命2包，總重521.52公克，員警立即將林男與22歲范姓乘客帶回詢問，全案依違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

警方表示，吉安派出所巡邏員警1日晚上10點50分，在自強路段發現1輛違停白色自小客車，在盤查過程中，員警嗅出由車內傳來的異味，要求林姓駕駛車輛熄火接受檢查。他自覺難逃法網，只好主動交出1包3級毒品K他命，隨即警方又在手提包、車內查獲2級毒品果汁咖啡包。

經過清點，警方共查扣502公克2級毒品果汁咖啡包99包、3級毒品K他命2包有18.52公克，毒品總共重521.52公克，警方將林男及同車的范男帶回詢問，朝販毒方向調查偵辦，並持續向上溯源進一步追查毒品流向。