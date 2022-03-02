林姿妙涉貪交保宜檢抗告 高院將裁定

宜蘭縣長林姿妙涉入弊案，宜蘭地檢署今年2月23日聲押禁見林姿妙，宜蘭地方法院裁定新台幣80萬元交保。宜檢不服，提起抗告。台灣高等法院收案後最快今天做出裁定。

法界人士指出，高院有可能會作出3種結果，分別是駁回抗告、自為裁定或是廢棄裁定結果並發回地院更裁。

宜檢偵辦宜蘭縣政府108年羅東某土地免徵增值稅，2月22日指揮廉政署展開第二波搜索行動，並約談林姿妙、林姿妙的女兒林羿伶與宜蘭縣農業處長康立和等多人到案。

檢察官複訊後，認定林姿妙、林羿伶、康立和涉嫌貪污治罪條例圖利罪，林姿妙另涉財產來源不明罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有勾串、滅證之虞，向宜蘭地方法院聲請羈押禁見。

宜院審理後認為，林姿妙等3人涉犯圖利等罪犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，裁定林姿妙80萬元交保，林羿伶、康立和請回。

宜檢於2月25日收到裁定後，檢察官審酌偵查進行程度、犯罪性質、犯罪情狀及有湮滅證據與勾串共犯、證人之虞等情事，認為本案確有事實足認被告3人有刑事訴訟法的羈押原因與必要，3月1日依法提出抗告。