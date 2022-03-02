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桃園移工當街圍毆同鄉一人遭刺昏迷 警逮3人送辦

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市前天深夜發生移工衝突，2名印尼籍移工步出餐廳時，被另外3名同鄉衝上前圍毆，有人抽出折疊刀刺入其中一名被害人胸口，導致他重傷、當場失去呼吸心跳，現在仍昏迷；警方獲報，昨天將3名嫌犯全部逮捕，依殺人罪嫌移送法辦，其中刺人者昨晚遭檢方聲押獲准。

桃園警分局指出，武陵派出所前天凌晨4時40分許接獲民眾報案，指桃園區中正路上有數名外籍移工發生衝突，立即啟動快打部隊趕抵現場處理。

現場有兩名印尼籍男移工遇襲，因被毆打全身多處受傷，其中一名43歲男子左胸遭刺傷，現場沒了呼吸心跳，警方馬上通報119到場協助送醫，雖救回但目前仍在昏迷中；另一人輕傷，意識清醒。

警方依據現場目擊者形容嫌犯特徵，發動攔截圍捕，15分鐘後先在民生路查獲多納姓（音譯）男嫌，再循線至刺人的吳姓（音譯）男嫌家中逮人，昨天下午再將第三名馬姓（音譯）男嫌查緝到案，依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

據了解，兩名遇襲的男子前天凌晨步出中正路餐廳，便遭3名男子襲擊圍毆，其中吳姓男子疑似抽出折疊刀刺入被害人胸口，隨後一哄而散。

據悉，3名嫌犯被逮之後均矢口否認傷人，也絕口不提行兇動機；輕傷男子也並未指認嫌犯，稱不認識3人。

檢方訊後，昨天將涉嫌重大的吳男聲押獲准，多納、馬姓男子2萬元交保，詳細案情檢警還在進一步釐清當中。

印尼籍吳姓男子、多納姓兩名移工涉嫌於上月28日攻擊同鄉，導致一人重傷昏迷、一人輕傷，昨天被依殺人罪嫌移送法辦。記者楊湛華／翻攝
印尼籍吳姓男子、多納姓兩名移工涉嫌於上月28日攻擊同鄉，導致一人重傷昏迷、一人輕傷，昨天被依殺人罪嫌移送法辦。記者楊湛華／翻攝

桃園 移工 印尼

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