赴大陸代處理比特幣沒酬勞 台南男揪友綁人拘禁10小時

林姓男子不滿林姓業者找他到大陸處理比特幣事宜，卻未給付薪資，2019年底邀業者出面處理，還找2名友人租車同行，對方上車後一言不合拿出預藏刀子，反遭林男等人奪刀且割傷雙腳，再取下褲帶及束帶捆綁手腳，再押往摩鐵拘禁，處理完債務後才脫困，林男等3人落網後被送辦，台南地院認共同犯私行拘禁罪分處10月、9月徒刑。

檢警方調查，林男認業者找其至大陸從事比特幣相關工作，但並未給付薪資、住宿生活費、機票等費用，邀同李姓男子、曾姓男子出面處理。林男2019年10月15日凌晨2時，約對方出來討論債務，並駕駛租車搭載兩友人一同赴約。

林男要求對方坐上車商討，曾、李兩人則假意暫在車外等候，待對方坐上副駕駛座後，曾、李隨即上車，林男隨即開車駛離，雙方因債務糾紛發生口角，對方拿出預藏刀子，曾男見狀從後座勒住其脖子，林男隨即停車，李男則下車將其刀子搶下，且為制止對方繼續掙扎而持刀割傷雙腳，再取下其褲帶，交由曾男綑綁雙手。

隨後，李、曾將對方拖至該車後座看顧，林則繼續開車上路，期間至五金行購買束帶，捆綁業者雙手、雙腳，駕車帶至仁德區摩鐵拘禁，要求對方解決其債務糾紛。隔天再將人移轉至永康區另家摩鐵，直至同日下午1時31分，債務糾紛已獲解決，林男才留下剪刀給對方，告知10分鐘後自行剪斷束帶後，即與李、曾駕車駛離。經10多小時的拘禁，業者自行剪斷束帶脫困，並要求旅館人員幫忙叫救護車送醫。

林男等3人於警詢、偵查及地院審理中坦承不諱，且與業者及相關證人證述相符，台南地院認林男3人長達10多小時持續禁錮在轎車及2汽車旅館房間等行為，已構成私行拘禁罪。