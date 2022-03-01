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「你下次出獄我都幾歲了？」愛子一句勸 慣竊破防坦承犯案

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方日前偵辦一起竊盜案，在50歲陳姓男子住處中搜出各式贓物及毒品吸食器，陳男起初否認犯行，其子聽聞不禁脫口「你上次出獄我才15歲，下次出來我都不知道幾歲了，別再執迷不悟」，陳男頓時黯然失色，坦承犯行，隨員警返所偵辦，詢後被依竊盜、違反毒品危害防制條例等罪嫌送辦。

據悉，文山區一對夫婦去年底慌忙跑進住處附近的木新派出所報案，稱其家中珠寶、手錶、名酒等財物遭竊，警方到場採證並調閱監視器畫面後，鎖定陳男涉有重嫌，同時發現陳男犯罪足跡遍及雙北，2月21日下午4時許見時機成熟，集結警力持票搜索，當場起獲數十件金銀飾、珠寶、名酒、手錶、精品皮包等贓物，同時查獲毒品安非他命吸食器。

陳男起初矢口否認犯行，但同在家中的兒子看到員警上門搜索，父親心虛否認犯案，不禁表示「爸，你現在還在上一件竊盜案假釋期間，上次出獄時我才15歲，這次進去關，下次出來我都不知道幾歲了，能不能別再執迷不悟了！」陳男聽聞頓時黯然失色，終於坦承犯行，隨員警返回警所偵辦。

警方呼籲，民眾外出時應多留意住家門鎖是否上鎖，可在住處門口、窗戶加裝警報器，如發現可疑，可撥打110專線報案，有居家安全及防竊專業諮詢需求，皆可向警方申請治安風水師到府評估，共同維護居住安全。

警方在50歲陳姓男子住處中搜出各式贓物及毒品吸食器。記者李隆揆／翻攝
警方在50歲陳姓男子住處中搜出各式贓物及毒品吸食器。記者李隆揆／翻攝
警方在50歲陳姓男子住處中搜出各式贓物及毒品吸食器。記者李隆揆／翻攝
警方在50歲陳姓男子住處中搜出各式贓物及毒品吸食器。記者李隆揆／翻攝
警方在50歲陳姓男子住處中搜出各式贓物及毒品吸食器。記者李隆揆／翻攝
警方在50歲陳姓男子住處中搜出各式贓物及毒品吸食器。記者李隆揆／翻攝
警方在50歲陳姓男子住處中搜出各式贓物及毒品吸食器。記者李隆揆／翻攝
警方在50歲陳姓男子住處中搜出各式贓物及毒品吸食器。記者李隆揆／翻攝
警方在50歲陳姓男子住處中搜出各式贓物及毒品吸食器。記者李隆揆／翻攝
警方在50歲陳姓男子住處中搜出各式贓物及毒品吸食器。記者李隆揆／翻攝

毒品 竊盜 珠寶

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