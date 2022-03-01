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影／開豪車運毒 警搜出30包毒咖啡 被逮直嘆「五告雖」
31歲陳姓男子昨晚駕駛BMW轎車準備在新北市蘆洲區交易毒品，行蹤早已被鎖定，警方埋伏後趨前表明身分，但他拒絕熄火接受盤查，猛踩油門打算逃脫卻失控衝撞路邊機車停下，員警馬上衝上去破窗逮人，車內搜出30包毒品咖啡、西瓜刀、信號彈等物。
蘆洲警分局三民派出所所長黃俊龍說，警方掌握情資有人要在蘆洲區長樂路交易毒品，昨天派員埋伏監控，直到深夜11時36分發現目標出現，陳姓男子駕駛白色BMW轎車緩緩停靠路旁，似乎在等待買家。
員警隨即上前準備盤查，陳男卻企圖駕車衝撞逃逸，但才剛起步就失控衝撞路邊3輛機車停下。警方立刻圍上去破窗，並將陳男拖出車外壓制逮捕，他並沒有激烈反抗，俯首就擒時脫口而出：「五告雖（真倒楣）！」。
稍後陳男的車上被搜出毒品咖啡30包、西瓜刀1支、信號彈1個、改造槍管1支，警詢之後依照違反毒品危害防制條例、妨害公務、毀損等罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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