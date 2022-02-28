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錢包放洗衣店沒拿走 民眾報遺失物警「意外查獲毒蟲」
新北市汐止警方日前開車在路上巡邏，遇到民眾攔停報案，稱洗衣店內有錢包遺失物，請求警方到場處理，員警一打開錢包，赫然發現裡面有一小包安非他命，立刻展開調查。警方調閱監視器畫面，前天持票逮人，鴛鴦毒蟲不解，大驚「你怎麼抓到我的」，2人詢後坦承持毒，被依法送辦。
警方調查，林男（51歲）本月16日晚上騎機車載詹姓女友（45歲），一同至家附近的洗衣店洗衣服，詹女隨手將錢包放在桌上，離去時忘了拿走，事後也沒有其他人再碰過錢包。
警方獲報「有人掉錢包」，趕抵洗衣店，起初以為只是一個單純的遺失物掛失，孰料打開錢包查看內容物，雖未找到任何證件，但有2000多元現金，以及「一小袋白色粉末」，警方不敢大意，著手檢測，經查有毒品反應，遂改以案件承辦。
警方循線調閱監視器畫面找到嫌疑犯，蒐證後向院檢聲請拘票、搜索票，並於26日登門逮人。當時林男跟詹女在屋內休息，見警上門後大驚「是怎麼會被抓到？」，難以置信。
警方在屋內還查獲安非他命吸食器1組、玻璃球2個、安非他命殘渣袋4個等證物，林男等2人均坦承是自己持有，被依違反毒品罪，移送士林地檢署偵辦。
汐止警方呼籲，毒品危害重大，一沾染上毒品，人生會由彩色變黑白，應遠離毒品、珍惜生命；民眾若有發現可疑或不法情事，應立即向警方報案。
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