桃警破大麻案首見英國細葉大麻 警局長頒獎列追緝重點

桃園市楊梅分局前天偵破中年失業黃姓、張姓男子透過網路購買大麻種子栽種加工案，市價估計上千萬元，警方抽絲剝繭偵辦不易，市警局長陳國進與桃園市義刑大隊長吳裕松等人今天上午頒發獎金表揚，陳國進表示，大麻種子進口管道多，網路取得栽種技術容易，大麻逐漸引起時下年輕人或時尚精英分子吸食，大麻列為二級毒品，吸食易危害身心健康，法務部列為查緝重點，也是桃園市警局今年偵辦查緝重點。

楊梅分局楊派出所與偵查隊聯手追緝大麻毒品案，據報52歲黃男與45歲張男2人中年失業後，異想致富，透過網路購買大麻種子售口栽種，利用栽種設備栽培，最近大麻開花結果，2人加工製造乾燥大麻花成品利用網路出售牟利，楊梅警方一舉破案，查獲首見自英國進口大麻重子栽種的細葉大麻植株和種子、乾燥大麻花成品、半成品，陳國進會同吳裕松及義刑大隊、警友站總共頒發4萬多元獎金表揚，肯定警方查緝大麻毒品鍥而不捨的努力。