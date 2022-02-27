凶刀才9公分 穿胸傷達14公分 他辯非要殺人法官不信

基隆市洪男與同事顏男發生口角後，到超商買水果刀，伺機刺殺顏男3刀致死。洪男辯稱，只是想傷害顏男給點教訓，並非要殺人。基隆地院查出，行凶水果刀的刀刃長僅9公分，刺入顏後背的傷口卻深14公分，顯見洪男無手下留情之意，依殺人罪判刑15年。全案可上訴。

判決指出，洪男與顏男是工程行同事，平日相處不睦，兩人去年9月1日傍晚在宿舍發生口角，洪到便利商店購買水果刀，再返回宿舍樓下，見顏站在路邊，持水果刀連續猛刺顏男左、右肩胛、後背等部位，見顏不支倒地，把水果刀丟棄在附近水溝後，走回宿舍打包行李離去。

警方接獲報案到場調查，在水溝內找到凶刀，同日晚上8點多拘提洪男到案。顏男經送醫急救，同晚7點28分因胸主動脈破裂出血、左側胸腔大量血胸、左肺扁塌死亡。

洪男辯稱，因先遭顏男恐嚇才去買刀，想要教訓顏男，不知道會殺死人。當天他只有一個人，顏說是老大，要叫人來助陣，為了防衛才去買刀。當時酒醉，回到宿舍樓下，好像有看到顏正打完電話，一時氣憤才拿刀攻擊顏男。

法官認為，死者身上共有3道傷口，致命傷幾乎貫穿整個胸腔，刀尖由後背往前，從内部抵達前胸壁皮下，形成左前胸皮膚一處點狀挫傷痕，傷口深度約14公分長，對比扣案水果刀，刀長約20公分，其中刀柄長約10.5公分，刀刃與刀柄接合處約0.5公分，刀刃長約9公分，研判該水果刀已全沒入，且有頂進造成。

另2處刺傷傷口周圍均有半圓形挫傷印痕，研判刀刃已全沒入或幾近全沒入時，碰觸刀柄形成，可見洪男持刀刺殺力道下手之重，實無手下留情之意。

法院當庭勘驗案發現場監視器錄影畫面，洪見顏男站在路邊，即跨大步朝顏前進，不間斷持鋒利水果刀，用力刺擊顏男上背部至少3次，直到旁人發現制止才停手。從過程推論洪絕非單純想要教訓傷害顏男洩憤，行兇之際實有欲致人於死的殺人直接故意。