桃園警方循線緝毒 破獲藏身民宅大麻栽種場

桃園市警局楊梅分局今天表示破獲大麻栽種場，除查獲大麻植株、大麻花成品與半成品、種子、現金及栽種設備等物，並逮捕2名嫌犯，調查後依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

楊梅分局楊梅派出所副所長張邦寧上午接受媒體聯訪，他表示，楊梅派出所及偵查隊日前接獲情資，一名52歲黃姓男子購買大麻種子，疑似有栽種大麻行為，警方深入追查跟監，在黃男前往銀行匯款時攔下，更突破黃男心防，帶著警方前往楊梅區一處透天民宅。

張邦寧指出，員警在民宅內當場查獲並查扣大麻植株160株、大麻種子100顆、乾燥大麻花成品3600多公克、未乾燥大麻花半成品1300多公克、現金新台幣17萬元及栽種設備一批，另外也逕行拘提一名45歲張姓共犯到案，並持續擴大追查大麻種子的來源與成品流向。

張邦寧說，嫌犯在警局接受調查後，被依毒品危害防制條例移送桃園地方檢察署偵辦。國內大麻毒品態勢在近年氾濫，嚴重影響社會，警方除全力偵破毒品案，維護社會治安，也呼籲民眾若發現不法情事，要立即就近向警察機關通報，共同打擊犯罪。